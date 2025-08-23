Corea del Nord esce allo scoperto: “eroi” i soldati nel Kursk. L’omaggio di Kim alle bare. E in tv spuntano le azioni di guerra

Roma, 23 agosto 2025 - La Corea de Nord è sempre più militarizzata, e Seul trema. Mentre Pyongyang finalmente celebra, e quindi ammette, le sue truppe che hanno combattuto a fianco della Russia nella guerra in Ucraina, definite dal leader Kim Jong-un durante una cerimonia "eroi", al confine con la Cina spunta una base militare segreta che potrebbe ospitare missili balistici.

In tv le bare dei caduti

Anche la tv di stato ha trasmesso ieri sera un servizio sull'arrivo a Pyongyang di un aereo da trasporto Antonov, dell'Aeronautica russa, carico delle bare di militari nord-coreani uccisi nella regione russa di Kursk. Le immagini hanno mostrato la cerimonia di accoglienza dei feretri, a cui hanno partecipato il leader Kim Jong un e i massimi vertici militari del Paese.

Kim Jong-un rende omaggio ai soldati morti nel Kursk

Reso pubblico un filmato con azioni dei soldati nel Kursk

E in tv è spuntato anche un filmato che mostra per la prima volta le truppe nordcoreane in azione nella regione russa contro le forze ucraine. Il video, s'intuisce dal terreno innevato, risale a qualche mese fa.

Cambio atteggiamento dopo il grazie di Putin

Un atteggiamento opposto alla segretezza che all'inizio aveva avvolto l'appoggio militare di Pyongyang alla Russia. Una svolta forse legata all'omaggio reso dallo stesso Vladimir Putin ai più di 15 mila soldati nordcoreani inviati nel Kursk dal 2024, assieme a proiettili, artiglieria, missili e sistemi missilistici a lungo raggio.

Kim porge un fiore: “Eroico esercito”

Kim, durante la cerimonia, ha deposto fiore in un memoriale per i soldati nordcoreani morti all'estero, sottolineando che le sue truppe "hanno dimostrato la potenza dell'eroico esercito". Per la prima volta sono stati resi pubblici i nomi e i ritratti di 101 militari caduti nel Kursk, anche se secondo gli 007 di Seul Pyongyang ne avrebbe persi circa 600.

La base segreta di missili balistici

Inoltre è di qualche giorno fa la notizia il Center for Strategic and International Studies (Csis), un think tank con sede a Washington, avrebbe scoperto una base militare segreta di Pyongyang vicino al confine con la Cina. Secondo gli esperti si tratterebbe di una base dove si trovano "6-9 missili balistici intercontinentali (Icbm) Hwasong-15 o 18 con capacità nucleare, o un Icbm ancora sconosciuto". E il rapporto sottolinea che quelle armi rappresentano una possibile minaccia nucleare per l'Asia orientale e gli Stati Uniti. "Situata a circa 27 chilometri dal confine tra Cina e Corea del Nord, la base operativa missilistica di Sinpung-dong è una base operativa missilistica balistica non dichiarata nel nord della provincia di Pyongan" si legge nel rapporto, che continua: "La base è una delle circa 15-20 basi missilistiche balistiche, centri di manutenzione, supporto, stoccaggio di missili e stoccaggio di testate nucleari che la Corea del Nord non ha mai dichiarato".

Spari al confine con la Corea del Sud

E per non farsi mancare nulla c'è stata anche una piccola tensione al confine con i 'cugini' sudcoreani. Pyongyang ha accusato i militari di Seul di aver sparato contro le sue truppe vicino al confine, incidente che rischia solo di aumentare la tensione a livelli "incontrollabili" hanno lamentato le autorità nordcoreane. Lo scontro risale a martedì, quando i soldati del nord stavano lavorando per sigillare definitivamente il confine fortemente fortificato che divide la penisola, ha riferito l'agenzia di stampa statale Kcna. Seul ha confermato la sparatoria attribuendola allo sconfinamento degli uomini di Kim. L'incursione, si legge in una nota dello Stato maggiore sudcoreano, ha portato "i nostri militari a sparare colpi di avvertimento".