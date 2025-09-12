Corea del Nord, rapporto choc dell’Onu: “Condanna a morte per chi guarda Squid Game”

Roma, 12 settembre 2025 - Un rapporto che dell'Onu svela che in Corea del Nord si può essere condannati a morte se si viene sorpresi a guardare film o serie tv straniere, e in generale la pena capitale è sempre più usata dal regime di Pyongyang.

Il documento, citato dalla Bbc, si basa su oltre 300 interviste con persone fuggite dalla Corea del Nord negli ultimi 10 anni. Volker Turk, Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani ha accusato la dittatura nordcoreana di aver rafforzato il controllo su "tutti gli aspetti della vita dei cittadini" nell'ultimo decennio, cioè da quando è salito al potere Kim Jong-un.

Dieci anni fa, nel 2015, state introdotte almeno sei nuove leggi che consentono di comminare la pena capitale. "Nessun'altra popolazione è soggetta a tali restrizioni nel mondo odierno", la sorveglianza è sempre più pervasiva grazie anche ai progressi tecnologici, ha spiegato Turk.

Si può finire sul patibolo semplicemente guardando un film straniero, o condividendo contenuti multimediali stranieri. Nel mirino anche le serie tv, per non parlare di quelle della vicina, e odiata, Corea del Sud: un giovane nel 2021 è stato condannato alla pena capitale per aver seguito Squid Game, serie tv molto violenta e criticata anche in Europa, ma a parole...

Il rapporto presentato al Palazzo di vetro di New York sottolinea l'emergenza: "Un controllo pressoché totale sulle persone, ora incapaci di prendere le proprie decisioni", siano economiche, sociali o politiche. Volker Turk ha concluso che se questa situazione dovesse continuare, i nordcoreani "saranno sottoposti a maggiori sofferenze, brutali repressioni e paure che già sopportano da tanto tempo".

Il rapporto ha ricordato anche i terribili campi di prigionia politica operativi nel Paese. Centinaia di migliaia di persone svanite nel nulla, compresi i cittadini stranieri rapiti dalla Corea del Sud, dal Giappone e da altri Paesi. Inoltre l'incessante propaganda da parte dello Stato non dà tregua, mentre è sotto gli occhi di tutti la mancanza di cibo e politiche statali che aggravano la fame.

Infine anche se di recente Pyongyang si sta impegnando in una certa misura con il sistema internazionale dei diritti umani, ratificando altri due trattati sui diritti umani e rispettando gli obblighi di segnalazione di alcuni organi preposti, il rapporto conclude che il divario tra gli obblighi internazionali dello Stato e la realtà della vita dei suoi cittadini rimane incolmabile.