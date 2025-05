Corea del Nord, arrestate tre persone per il varo flop della nave da guerra. Kim Jong-un furioso per la brutta figura: “Atto criminale” In manette sono finiti l'ingegnere capo del cantiere navale di Chongjin, il responsabile dell'officina di costruzione dello scafo e il vicedirettore per gli affari amministrativi. Le autorità di Pyongyang smentiscono gli 007 di Seul e Washington: “Danno non grave”