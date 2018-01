Washington, 31 gennaio 2018 - La minaccia nucleare della Corea del Nord fa più paura a Washington, se è vero quanto riporta la Cnn svelando che sono già due i test falliti effettuati per intercettare possibili misili di Pyongyang diretti verso gli Stati Uniti.

Il secondo flop, consecutivo, ha riguardato il missile intercettore SM-3 Block IIA, lanciato dalla Marina degli Stati Uniti. La U.S. Missile Defense Agency, agenzia del dipartimento della Difesa, non commenta.

Il lancio sarebbe stato effettuato stamane dalla Pacific Missile Range Facility di Kauai, alle Hawaii, e avrebbe fallito l'obiettivo. Il precedente test era stato compiuto a giugno. E' anche vero che invece a febbraio il primo test si era concluso con successo.

Il nuovo missile, nato dalla collaborazione tra Stati Uniti e Giappone in vista della minaccia nordcoreana, è stato sviluppato da Raytheon e Mitsubishi. Le cifre sono importanti, infatti secondo l'agenzia del dipartimento della Difesa, gli Usa hanno stanziato 2,2 miliardi di dollari per lo sviluppo del nuovo sistema di difesa, mentre Tokyo circa un miliardo.

Intanto è stato licenziato il tecnico della Hawaii Emergency Management Agency che lanciò il falso allarme sull'arrivo di un missile balistico dalla Corea del Nord. La sua colpa è stata non aver capito che si trattava di un'esercitazione: "E' apparso confuso, è rimasto paralizzato e un altro dipendente ha dovuto prendere il suo posto", ha spiegato il generale Bruce Oliveira, spiengando che l'uomo era caduto in confusione già in passato.

Mentre Washington si chiede se, in caso di attacco norcoreano, saprà neutralizzare i missili di Kim Jong Un, sempre la Cnn riporta la notizia dell'intenzione della Corea del Nord di mostrare al mondo "centinaia" di missili a lungo raggio, tra cui i temuti Hwasong-15, nella parata militare che starebbe organizzando per la vigilia delle Olimpiadi invernali di PyeongChang in Corea del Sud - 9-25 febbraio. L'indiscrezione sarebbe stata fornita ai media Usa da due fonti diplomatiche con "profonda conoscenza" delle intenzioni nordcoreane.