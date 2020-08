Roma, 16 agosto 2020 - Avevano destato scalpore due anni fa, quando annunciarono il matrimonio, ora si preparano a diventare genitori in uno degli incroci più improbabili che si possano pensare: Brittany, Briana, Josh e Jeremy sono due coppie di gemelli omozigoti e, nel 2018, si sono sposate insieme, nella stessa cerimonia. Il tutto nel segno del doppio: Josh e Jeremy Salyers avevano chiesto in spose Brittany e Briana Deane il 2 febbraio 2018 (02/02) e la cerimonia si era tenuta pochi mesi dopo al Twins Days Festival, a Twinsburg in Ohio. Cerimonia comune (l'evento è stato intitolato "Twice upon a time", c'era due volte), abiti identici e cerimonianti gemelli così come i paggetti: un inno ai gemelli e d'altra parte quello di sposare una coppia di individui identici come loro è il sogno che ha accompagnato Brittany e Briana per tutta la vita.

Pochi giorni fa, sul suo profilo Instagram da oltre 40mila follower, il quartetto ha annunciato che Brittany e Briana sono rimaste entrambe incinte, anche se non è dato sapere se nelle stesse settimane. "I nostri figli non saranno solo cugini, ma fratelli genetici completi e multipli quaternari! Non vediamo l'ora di incontrarli e che si incontrino!", hanno scritto le due coppie in un post. Per sapere se poi i due cuginetti, figli delle due coppie più identiche del mondo, si somiglieranno oppure no, bisognerà aspettare ancora un po'.