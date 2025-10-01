Copenaghen, vertice Ue sulla sicurezza in Ucraina. Zelensky: “Situazione critica a Zaporizhzhia, da 7 giorni senza elettricità”

Roma, 1 ottobre 2025 – Nel giorno in cui i leader dell'Ue si incontrano per un Consiglio europeo informale a Copenaghen per discutere del rafforzamento della prontezza di difesa comune dell'Europa e del rafforzamento del sostegno a Kiev, Mosca attacca con 49 droni Shahed, Gerbera e di altri tipi, un missile antinave Onyx e quattro missili balistici Iskander-M/KN-23. Secondo quanto reso noto dall'aeronautica ucraina su Telegram, le difese aeree hanno abbattuto e soppresso 44 droni nel nord, nell'est e nel centro del paese.

Intanto su Telegram il presidente Volodymyr Zelensky parla di “situazione critica” per la centrale nucleare di Zaporizhzhia, che “a causa dei bombardamenti russi, è stata tagliata fuori dalla rete elettrica, scollegata e alimentata da generatori diesel”, sottolineando che si tratta del “settimo giorno di emergenza”, una circostanza “straordinaria” e “mai accaduta prima. I generatori e la centrale non sono stati progettati per questo e non hanno mai funzionato in questo modo per così tanto tempo”, ha avvertito Zelensky. Ma l'Aiea, l'organismo di controllo nucleare delle Nazioni Unite, rassicura: Non c'è “alcun pericolo immediato”.

Nuovi attacchi russi sull'Ucraina

