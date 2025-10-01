Copenaghen, vertice Ue sulla sicurezza in Ucraina. Zelensky: “Situazione critica a Zaporizhzhia, da 7 giorni senza elettricità”

Roma, 1 ottobre 2025 – Nel giorno in cui i leader dell'Ue si incontrano per un Consiglio europeo informale a Copenaghen per discutere del rafforzamento della prontezza di difesa comune dell'Europa e del rafforzamento del sostegno a Kiev, Mosca attacca con 49 droni Shahed, Gerbera e di altri tipi, un missile antinave Onyx e quattro missili balistici Iskander-M/KN-23. Secondo quanto reso noto dall'aeronautica ucraina su Telegram, le difese aeree hanno abbattuto e soppresso 44 droni nel nord, nell'est e nel centro del paese.
Intanto su Telegram il presidente Volodymyr Zelensky parla di “situazione critica” per la centrale nucleare di Zaporizhzhia, che “a causa dei bombardamenti russi, è stata tagliata fuori dalla rete elettrica, scollegata e alimentata da generatori diesel”, sottolineando che si tratta del “settimo giorno di emergenza”, una circostanza “straordinaria” e “mai accaduta prima. I generatori e la centrale non sono stati progettati per questo e non hanno mai funzionato in questo modo per così tanto tempo”, ha avvertito Zelensky. Ma l'Aiea, l'organismo di controllo nucleare delle Nazioni Unite, rassicura: Non c'è “alcun pericolo immediato”.
Non c'è "alcun pericolo immediato" presso la centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia, occupata dalla Russia e fuori servizio dalla scorsa settimana, finché i generatori diesel di emergenza continueranno a funzionare. È la valutazione dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. "È chiaro che non si tratta di una situazione sostenibile in termini di sicurezza nucleare. Nessuna delle due parti trarrebbe beneficio da un incidente nucleare", ha avvertito l'agenzia.
La "situazione è critica" alla centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia che, "a causa dei bombardamenti russi, è stata tagliata fuori dalla rete elettrica, scollegata e alimentata da generatori diesel". Lo dichiara il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, su Telegram, sottolineando che si tratta del "settimo giorno di emergenza", una circostanza "straordinaria" e "mai accaduta prima". "I generatori e la centrale non sono stati progettati per questo e non hanno mai funzionato in questo modo per così tanto tempo", ha avvertito Zelensky, "e abbiamo già informazioni che un generatore è guasto. Sono i bombardamenti russi a impedire la riparazione delle linee elettriche della centrale e il ripristino della sicurezza di base. E questa è una minaccia per tutti". "Nessun terrorista al mondo ha mai osato fare a una centrale nucleare quello che la Russia sta facendo in questo momento. Ed è giusto che il mondo non resti in silenzio".
Nella notte i russi hanno attaccato con 49 droni Shahed, Gerbera e di altri tipi, un missile antinave Onyx e quattro missili balistici Iskander-M/KN-23. Lo riferisce l'aeronautica ucraina su Telegram. Secondo i dati preliminari, le difese aeree hanno abbattuto e soppresso 44 droni nel nord, nell'est e nel centro del paese.