Copenaghen, 29 settembre 2019 - È stata definita una delle opere di mobilità sostenibile più importanti d’Europa e sebbene siamo in Danimarca il progetto parla italiano. Inaugurata ieri alla presenza della Regina Margherita II, accompagnata da alcuni rappresentanti della Famiglia Reale, dal Primo Ministro Mette Frederiksen, dal ministro dei Trasporti Benny Engelbrecht, e dal sindaco della città Frank Jensen, Cityringen, l’innovativa metro targata Italia, dopo 8 anni di lavori, è destinata a cambiare il volto di Copenaghen trasformando la città nella capitale più verde al mondo.

Un progetto da oltre 2 miliardi e 850 milioni di euro, frutto dell’unione delle eccellenze italiane del settore: la tecnologia di Ansaldo STS (oggi Hitachi Rail STS) per lavori ferroviari, segnalamento, manutenzione e materiale rotabile e l’esperienza di Salini Impregilo per le opere civili. Generale Costruzioni Ferroviarie (GCF) ha invece ricevuto l'incarico di costruire un sistema ferroviario innovativo lungo l’intero binario e un’estensione nord aggiuntiva di Cityringen. La linea, totalmente automatizzata, è dotata di treni senza conducente (driverless), e offrirà un sistema di trasporto attivo 24 ore su 24, garantendo la mobilità di 240.000 passeggeri al giorno (130 milioni all’anno). Con una stazione ogni 600 metri e un convoglio ogni 100 secondi (a regime circoleranno circa 34 treni), la metro servirà l’85% dei cittadini garantendo una capillarità e velocità di trasporto senza precedenti. La linea Cityringen, promossa da Metroselskabet – l’ente pubblico responsabile della rete metropolitana della città – conta 17 stazioni sotterranee realizzate a una profondità di circa 30 metri sotto il livello stradale ed è composta da due tunnel paralleli lunghi 15,5 chilometri, che corrono sotto il centro storico, nella cosiddetta “zona dei ponti”, e sotto la municipalità periferica di Frederiksberg. Dopo l’inaugurazione nella City Hall Square e l’apertura della metro alla folla di cittadini in attesa davanti alle scale, le celebrazioni sono continuate all’interno del Municipio alla presenza delle autorità e dei vertici delle aziende protagoniste del progetto.

"È un giorno unico per Copenaghen. Viene inaugurato un progetto che sancisce ancora una volta, dopo trent’anni, la collaborazione tra la nostra società e la Danimarca. Un progetto che per noi è una referenza mondiale in una città che è tra le più avanzate al mondo e che sta puntando a essere carbon free in pochi anni. In questo contesto, a livello tecnologico, è stato possibile fare cose che altrove non sarebbe stato possibile realizzare" ha affermato Christian Andi, Business Unit President Europe, Middle Est & Africa presso Hitachi Rail STS. "Siamo molto orgogliosi di celebrare oggi l’inaugurazione di Cityringen e di aver potuto lavorare a quest’opera iconica insieme al Governo, al Comune e al Cliente. Eravamo molto diversi otto anni fa quando abbiamo iniziato questa sfida, una società con una dimensione di 10 volte più piccola rispetto a quello che siamo oggi, come Salini Impregilo, una società che ha messo tutto il suo impegno in questo progetto che una classe politica speciale ha sognato per il futuro dei suoi cittadini" sono state le parole di Pietro Salini, Amministratore Delegato di Salini Impregilo. Un’opera che se – come sottolinea Giuseppe Gaudiello, Chief Technology Officer di Hitachi Rail STS – a livello tecnologico "rappresenta, senza dubbio, lo stato dell’arte nel campo delle metropolitane senza conducente" ha presentato diverse sfide anche dal punto di vista degli scavi. "Lavorare in un ambiente cittadino è sempre molto complesso e dal punto di vista tecnico tutto è stato studiato molto approfonditamente – racconta Daniele Cascianelli Project Director di Salini Impregilo –. Tra le sfide principali c’è stato lo scavo sotto il Magasin du Nord perché siamo passati solo un metro e mezzo sotto le fondazioni del centro commerciale mentre in superficie i negozi hanno continuato a funzionare perfettamente. È stata una fase molto critica perché in quel punto il tunnel passa molto vicino a quello della metro esistente. L’altra sfida significativa è stata quella della Marmorkirken, la chiesa dei reali, dove abbiamo realizzato la stazione più profonda a pochi decimetri dalla struttura della chiesa. Questo è stato uno dei passaggi più delicati in cui abbiamo usato tecnologie e metodi di lavoro diversi da quelli del resto del progetto".

Un altro aspetto da affrontare durante i lavori è stato quello dell’inquinamento. "Soprattutto nelle zone più periferiche – spiega Cascianelli – dove in passato c’erano degli impianti industriali erano presenti sostanze pericolose in fondazione e per assicurare la sicurezza sia dei lavoratori che dei cittadini abbiamo dovuto utilizzare delle tecniche particolari per trattare i materiali e per evitare che gas ed eventuali sostanze volatili nocive si diffondessero nell’atmosfera".