Roma, 8 novembre 2021 - Eccolo il primo "non paper" - documento informale della presidenza anche noto come aide-mémoire, che viene fatto circolare in maniera ufficiosa a scopo esplorativo, per tastare il terreno - che indica i punti da includere nella dichiarazione finale della Cop26, la conferenza sul clima in corso a Glasgow e che è giunta alla sua seconda e decisiva settimana. Il documento è debole, non prevede nuovo impegni di taglio delle emissioni (quelli sono stati presi a margine, in accordi volontari ovviamente non vincolanti per nessuno) oltre quelli già annunciatio prima della Cop26 con la tramissione degli Ndc e che sono ancora largamente inadeguati, perché secono l'Unep portarebbero ad un aumento della temperatura di 2.7° entro fine secolo, sforando clamorosamente gli obiettivi di Parigi.

Da notare che non è indicato l'obiettivo di una eliminazione delle fonti fossili e in particolare non è indicato quella di una eliminazione del carbone, con una data accettabile ma chiara. Manca anche l'impegno a presentare nuovi Ndc prima delle date stabilite dall'accordo di Parigi (ogni 5 anni, quindi considerato chi i primi NDC aggiornati erano previsti per il 2020, e poi gli appuntamenti sono previsti nel 2025 e 2030).

Tutto sommato è una bozza che vola basso. Da notare che di solito le bozze partono con più ambizione e vengono poi "mitigate" dagli interevti degli stati. Se questo è il documento di partenza, si rischia di avere poco o nulla venerdì, giorno di chiusura della Cop26.

Non-Paper: Riassunto della presidenza dei possibili elementi identificati dalle parti per inclusione in 1/CP.26, 1/CMA.3, 1/CMP.16 senza pregiudicare la collocazione



Contesto

Importanza del multilateralismo e della cooperazione internazionale, in conformità con il diritto internazionale

Impatti della pandemia di Covid-19, in particolare nei paesi in via di sviluppo

Urgenza dell'azione per mantenere in vita l'1.5, decennio critico per raggiungere gli obiettivi di Parigi sulla mitigazione, l'adattamento e il finanziamento

Affermazione di essere guidati dai principi e dalle disposizioni della Convenzione, equità, responsabilità comuni ma responsabilità comuni ma differenziate e rispettive capacità alla luce delle diversecircostanze nazionali

Accoglimento deil rapporto dell'IPCC e attendere ulteriori rapporti dell'IPCC, preoccupazione per lo stato del clima

Necessità di una maggiore ambizione alla luce della scienza per affrontare le lacune in tutti i pilastri dell'Accordo di Parigi in modo equilibrato

Partecipazione e responsabilizzazione dei giovani

Diritti umani, di genere e diritti dei popoli indigeni

Integrità della Madre Terra nel contesto dello sviluppo sostenibile e della riduzione della povertà. Affermazione della giustizia climatica

Transizione giusta

Risultati del summit dei leader mondiali, incluse le scoperte di Glasgow

Adattamento

Importanza vitale dell'adattamento alla luce dell'aumento delle temperature

Riconoscere la scienza, guardare avanti al WGII, opportunità per il lavoro dell'IPCC sull'adattamento

Riconoscere i progressi fatti attraverso il Comitato per l'adattamento

Riconoscere i piani di adattamento e le comunicazioni presentate fino ad oggi

Riconoscere il divario e la necessità di accelerare urgentemente l'azione e aumentare i finanziamenti per sostenere i paesi in via di sviluppo

Impegnarsi a intraprendere ulteriori azioni

Importanza di incorporare l'adattamento nei processi di pianificazione, maggiore sostegno allo sviluppo dei PAN

Presentazione delle comunicazioni sull'adattamento entro la COP27 per informare il GST

Segnaposto: obiettivo globale sull'adattamento

Finanziamento dell'adattamento

Riconoscere il divario tra i bisogni e le risorse finanziarie disponibili

Riconoscere gli impegni presi, ma evidenziare l'inadeguatezza del sostegno all'adattamento e l'urgenza di aumentarlo

Equilibrio con i finanziamenti per la mitigazione

Affrontare la prevedibilità, l'adeguatezza e l'efficacia

Mitigazione

Urgenza dell'azione verso l'obiettivo di Parigi di una temperatura ben al di sotto dei 2 gradi, proseguendo gli sforzi fino a 1,5 gradi; sottolineare l'importanza di mantenere 1,5 gradi a portata di mano

Importanza di rispondere alla scienza; fare riferimento ai risultati dell'IPCC; azione pre-2030, zero globale netto delle emissioni entro il 2050; bilancio del carbonio

Riconoscere gli NDC aggiornati e migliorati e le strategie a lungo termine

Riconoscere il divario: risultati del rapporto di sintesi NDC, rapporto sul divario UNEP

Evidenziare la necessità di un'azione collettiva e dell'implementazione

Riaffermare la natura determinata a livello nazionale dei contributi e i diversi percorsi secondo le circostanze nazionali

Accelerare gli sforzi fino al 2030 e allineare gli obiettivi a breve e lungo termine attraverso il programma di lavoro per le furure COP

Le parti che non hanno ancora presentato gli NDC rafforzati dovrebbero farlo nel 2022

Riaffermare l'articolo 4.3 e 4.11 dell'Accordo di Parigi, le Parti devono rivedere gli NDC 2030 per allinearsi con l'obiettivo della temperatura

Aggiornare il rapporto di sintesi degli NDC almeno annualmente

Tavola rotonda annuale ad alto livello sulle ambizioni pre-2030 dalla COP27

Evento a livello di leader per considerare le ambizioni 2030 prima del Global Stocktake

Rinnovato invito a presentare strategie a lungo termine che traccino una giusta transizione verso lo zero netto da aggiornare regolarmente e da inserire nel rapporto di sintesi del Segretariato

Opportunità di ridurre i gas non CO2

Maggiore sostegno e cooperazione per lo sviluppo e l'attuazione degli NDC e le strategie a lungo termine

Finanziamenti, sviluppo delle capacità e trasferimento di tecnologia

Aumentare urgentemente i flussi finanziari ai livelli necessari per sostenere i paesi in via di sviluppo nell'implementazione

Profonda preoccupazione per il fatto che l'obiettivo dei 100 miliardi di dollari non sia ancora stato raggiunto

Riconoscere i recenti impegni finanziari e il piano di consegna da 100 miliardi di dollari

Segnaposto: Rapporto di valutazione biennale dell'SCF e rapporto sulla determinazione dei bisogni

Sottolineare la necessità di migliorare l'accesso ai finanziamenti, anche attraverso una guida a fondi per il clima, compresa l'ammissibilità/metriche di vulnerabilità non basate sul PIL

Segnaposto: esigenze dei paesi in via di sviluppo

Migliorare la qualità dei finanziamenti; aumentare le risorse basate sulle sovvenzioni; riconoscere l'onere del debito

Accelerare l'azione per rendere i flussi finanziari coerenti con un percorso verso basse emissioni di gas serra e uno sviluppo resiliente al clima.

Segnaposto: Articolo 2.1c

Allineamento delle BMS all'Accordo di Parigi

Importanza delle fonti di finanziamento pubbliche e private

Segnaposto: deliberazioni sul nuovo obiettivo collettivo quantificato per il dopo 2025

Un maggiore sostegno ai paesi in via di sviluppo dovrebbe includere lo sviluppo, il trasferimento e la diffusione della tecnologia e il rafforzamento delle capacità

Perdite e danni

Riconoscere la realtà attuale e crescente di perdite e danni con l'aumento delle temperature

temperature e la base scientifica

Urgenza dell'azione

Necessità di un sostegno finanziario maggiore e aggiuntivo

Segnaposto: operatività della Rete di Santiago

Implementazione

La necessità di passare all'attuazione, fornendo informazioni sulle politiche

Accogliere con favore l'inizio del Global Stocktake; necessità di sostenere i partecipanti

Segnaposto: elementi del Paris Rulebook

Maggiore sostegno ai requisiti di rendicontazione di un quadro di trasparenza rafforzata

Attuazione prima del 2020

Misure specifiche per i settori ad alta intensità di emissioni

Azioni per la transizione verso economie a basse emissioni di carbonio

Misure di risposta

Collaborazione

Importanza della collaborazione internazionale, sviluppo delle capacità, tecnologia e innovazione

Ruolo delle parti interessate non coinvolte

Importanza e riconoscimento del lavoro dei campioni di alto livello, Marrakech Partnership

Riconoscimento e seguito del dialogo sugli oceani

Riconoscimento e seguito del dialogo sulla terraferma

Ruolo della natura e della biodiversità, comprese le foreste, nell'adattamento e nella mitigazione

Segnaposto: COP27 in Egitto