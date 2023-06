Controffensiva ucraina, Zelensky ammette: “Più lenti del previsto”. Putin: “Subiscono perdite serie”

Roma, 21 giugno 2023 – La controffensiva ucraina, per ora, avanza a rilento. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha riconosciuto oggi che i progressi sul campo di battaglia sono stati "più lenti del previsto". In un'intervista alla Bbc, dopo l'inizio dell'offensiva militare dell'Ucraina per riconquistare le aree occupate dalla Russia, il presidente ha chiarito: "Alcune persone credono che questo sia un film di Hollywood e si aspettano risultati ora. Non lo è". Ciò che è in gioco – ha precisato – “è la vita delle persone", ha precisato Zelensky, confermando che la controffensiva militare non sta procedendo facilmente perché 200.000 km quadrati di territorio ucraino sono stati minati dalle forze russe.

"Qualunque cosa qualcuno possa desiderare, compresi i tentativi di fare pressione su di noi, con tutto il rispetto, avanzeremo sul campo di battaglia nel modo che riterremo migliore", ha aggiunto Zelensky.

Cosa ha detto Putin

E sempre oggi il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che nella sua controffensiva, l'Ucraina "sta utilizzando riserve strategiche, ma ora osserviamo una pausa" negli attacchi, "perché il nemico sta subendo perdite". E ha aggiunto: "Non si registrano azioni offensive attive delle Forze armate ucraine" perché "il nemico è impegnato nel ripristino della sua capacità militare".