Un contingente svedese si aggrega alla brigata multinazionale della Nato in Lettonia

Roma, 7 febbraio 2025 - Si amplia la brigata multinazionale della Nato in Lettonia: oggi un contingente svedese di 500 militari è ufficialmente entrato a far parte delle forze dell'Alleanza Atlantica di stanza in Lettonia.

Alla cerimonia di insediamento presso la base di Adazi, in Lettonia, i ministri della Difesa lettone, Andris Spruds, e svedese, Pal Jonson, hanno firmato un memorandum di intenti in cui Riga e Stoccolma assicurano il comune intento di rafforzare ulteriormente la cooperazione bilaterale in tema di difesa.

Nel particolare ci sarà massima collaborazione soprattutto nella protezione delle infrastrutture sottomarine del Baltico, prese di mira diverse volte dalle navi fantasma della Russia. Le truppe svedesi si vanno a sommare a quelle di Albania, Repubblica Ceca, Danimarca, Islanda, Italia, Canada, Lettonia, Montenegro, Macedonia del Nord, Polonia, Slovacchia, Slovenia e Spagna, presenti nel contingente iternazionale della Nato in Lettonia.

Oggi in Lituania invece è giunta la senatrice Isabella Rauti, sottosegretario di Stato alla Difesa, per far visita alla Base di Siauliai al contingente italiano impiegato nel dispositivo Nato "Baltic Air Policing" (BAP). La missione dell'Aeronautica Militare, con i jet Eurofighter Typhoon è quella di sorvegliare e garantire l'integrità degli spazi aerei dei Paesi baltici, e rafforzare la deterrenza dell'Alleanza.