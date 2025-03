Consiglio Ue, la diretta da Bruxelles. Von der Leyen: “Giorni decisivi per l'Europa”

10:56

Metsola: "Dobbiamo essere più forto per garantire sicurezza ai cittadini"

"Il 70% dei cittadini europei pensa che solo l'Unione europea possa difenderli. Per questo, dobbiamo essere più forti, i nostri cittadini devono sentirsi più sicuri". Lo ha detto la presidente del Parlamento Ue, Roberta Metsola, arrivando all'Europa Building di Bruxelles per il Consiglio europeo. Per far sentire al sicuro i cittadini europei "dobbiamo mandare un messaggio chiaro sull'Ucraina", ha sottolineato Metsola, aggiungendo: "Per far questo abbiamo bisogno di un'economia più forte e la rafforziamo assicurandoci che arrivi il messaggio che l'Europa è aperta agli affari e che l'accesso ai capitali è più semplice". E ancora. "Come terzo punto, dobbiamo semplificare. In Parlamento - ha spiegato - stiamo negoziando e iniziando il dibattito sul Quadro finanziario pluriennale. I cittadini vogliono vedere come i soldi vengono usati e come questi soldi saranno usati nei prossimi anni determinerà la direzione che prenderemo".