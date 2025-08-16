I “conigli Frankestein” e quei mostruosi tentacoli sulla testa: facciamo chiarezza tra scienza e leggenda

Roma, 16 agosto 2025 – Terribili protuberanze nere che spuntano dalla testa come tentacoli, trasformando quei musetti dolcissimi in mostruosi animaletti. Sono stati ribattezzati “conigli Frankenstein” per via delle escrescenze, simili a corni, che proliferano sulle teste di leprotti e coniglietti selvatici del Colorado. È l'inquietante fenomeno che sta affollando i parchi di Fort Collins, capoluogo statunitense del Larimer, a nord di Denver.

Se a qualcuno potrebbe sembrare fantascienza – e forse per i bambini lo è – in realtà si tratta di un’infezione che sta dilagando tra i coniglietti del Colorado, come una vera e proprio epidemia. Non sono corni, ma escrescenze sclerotizzate di un virus chiamato ‘papillomavirus di Shope’.

Nonostante l’aspetto mostruoso che spaventa i bambini, i veterinari sembrano tranquillizzare sul timore del contagio tra gli animali e gli esseri umani. Ecco cos’è il papilloma di Shope e cosa possiamo aspettarci in Italia.

Il papillomavirus di Shope – noto anche come papillomavirus del coniglio selvatico o Kappapapillomavirus 2 – è un papillomavirus che infetta alcune specie di coniglio e lepre, causando lesioni cancerose simili a corna, tipicamente sulla testa o in prossimità di essa.

Chiamato con il nome del virologo che negli anni ‘30 lo scoprì e isolò, Richard Shope, p molto simile al papillomavirus umano, un’infezione a trasmissione sessuale molto comune nei Paesi sviluppati e che può causare diverse malattie, tra cui verruche e, in alcuni casi, cancro.

Il fenomeno sta dilangando nei parchi del Colorado: lepri e coniglietti selvatici si stanno riempiendo di questi orrendi papillomi cheratinizzati. Sono protuberanze nere, simili a tentacoli, avvistate su testa, collo e vicino agli occhi degli animaletti che popolano i rigogliosi parchi americani. Sono stati gli abitanti della zona di Fort Collins a usare il soprannome di “conigli Frankenstein”.

La malattia fu scoperta nel 1933 da Richard Shope, professore alla Rockefeller University. Le protuberanze possono diventare dannose per i conigli solo quando coprono gli occhi o la bocca, rendendo difficile vedere e mangiare per effett dei corni duri come ossa.

Le escrescenze che crescono sulle testoline di leprotti e coniglietti selvatici non sono ossa, ma veri e propri tumori benigni, causati dal virus. Sono il segno visibile dell’infezione virale che la scienza conosce da quasi un secolo. Il virus di Shope provoca la crescita di tessuto duro e pigmentato, spesso di colore nero o grigiastro, che si diffonde a dismisura sulla testa, sul collo e attorno agli occhi degli animaletti.

A volte le escrescenze rimangono piccole come verruche rugose, altre volte – come nel caso dei conigli Frankenstein – si allungano e si ramificano fino a trasformare il profilo del coniglio in quello di una creatura mitologica.

Tra le specie di conigli più colpiti dal virus ci sono i Cottontail Rabbit, chiamati anche Silvilago, conosciuti per la loro coda bianca simile a un battutolo di cotone.

Queste escrescenze regrediscono da sole e non solo hanno effetti mortali, ma non compromettono neppure la salute degli animali. Come, al contrario, avviene con il papilloma virus degli umani.

I coniglietti Frankestein del Colorado sono studiati dagli scienziati per capire qualcosa di più sulla varietà di papillomavirus che infetta gli esseri umani. Nella nostra specie, questo microrganismo può provocare tumori del collo dell’utero o della gola e si trasmette con i rapporti sessuali non protetti.

Nonostante l’aspetto mostruoso, i veterinari tranquillizzano: il virus dei coniglietti Frankestein non contagia altre specie animali e tanto meno gli esseri umani. Ma quello che sta accadendo in Colorado è una vera e propria epidemia, anche se non è nuova. Gli effetti del virus sono perfino entrati nella storia, creando i mitologici animali Jackalope.

La leggenda narra che le praterie americane siano popolate dai Jackalope, le lepri cornute diventate i mitologici mostri dei boschi. Riuscirebbe ad imitare perfettamente la voce umana e i cowboy raccontano di poter udire i loro canti quando, la sera, si raccolgono intorno al fuoco dei bivacchi, mentre libri e film per bambini raccontano le gesta di questa creatura molto schiva e difficile da osservare, entrata nel folclore statunitense.

I trofei di finte teste di Jackalope abbondano nei salotti americani: perfino Ronald Reagan ne possedeva uno nel suo ranch e amava dire di aver personalmente abbattuto l'animale. Negli anni ‘30 vennero vendute anche delle cartoline raffiguranti dei jackalope.

Il contagio può avvenire attraverso le punture di insetti – come zanzare, zecche e pulci – o per contatto diretto tra animali. Non sorprende quindi che l’estate, la stagione in cui gli insetti abbondano, coincida con un aumento dei casi. Eppure, nonostante l’aspetto inquietante, la malattia non è quasi mai fatale.

Nella maggior parte dei conigli selvatici, le escrescenze regrediscono da solem grazie alla risposta immunitaria dell’animale. Solo nei casi più estremi — quando i papillomi crescono al punto da impedire di mangiare o vedere — la condizione può diventare pericolosa.

Teoricamente potremmo trovarci presto ad avere questi animaletti anche nei parchi sotto casa. Con il cambiamento climatico e la diffusione di virus che arrivano da lontano – come l’infezione da West Nile che sta diventando endemica anche in Italia – potremmo presto avvistare anche questi orrendi corni neri sugli animaletti selvatici.

L’impatto emotivo è sempre molto forte. Chi si imbatte in un coniglio con queste escrescenze, che possono diventare anche imponenti, non lo dimentica facilmente. Alcuni esemplari fotografati nei dintorni di Fort Collins, sono diventati virali sui social: animali con veri e propri corni neri che sembrano germogliare dalla fronte, deformandoli a tal punto da farli somigliare a piccole sculture viventi.

La tentazione di avvicinarsi per osservare da vicino è forte, ma attenzione a non toccarli: lo Shope papillomavirus non si trasmette agli esseri umani o ai nostri cari animali domestici, ma manipolare un coniglio malato può causare stress e peggiorare la sua condizione.