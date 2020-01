Berlino, 19 gennaio 2020 - Approvata la dichiarazione finale alla Conferenza di Berlino per la Libia. Una speranza arriva dai Paesi partecipanti al summit. Ora la proposta, sostanzialmente simile alla bozza già circolata, sarà sottoposta all'attenzione dei due leader libici, il capo del governo di Tripoli Fayez al Sarraj e il generale Khalifa Haftar. Secondo fonti europee il testo della dichiarazione prevede il cessate il fuoco permanente e un embargo sulle armi, inoltre l'avvio di un processo politico per arrivare a un governo libico unico. Subito dopo l'ok del summit la cancelliera tedesca Angela Merkel e il ministro degli Esteri Heiko Maas hanno avviato il dialogo con le parti libiche, lo si apprende da fonti a Berlino.

Il premier libico e il generale Haftar hanno già avuto colloqui con la cancelliera Merkel, prima dell'inizio del vertice. I due incontri sono avvenuti separatamente. La Merkel ha anche incontrato il presidente russo Vladimir Putin.

L'ACCORDO - "La Libia è terreno fertile per le organizzazioni terroristiche". E' quanto si legge nella dichiarazione finale. Il piano di pace elaborato sotto l'egida dell'Onu prevede una "cessazione globale" di tutte le attività belliche sotto il monitoraggio delle Nazioni Unite, il rispetto dell'embargo sulle armi, l'avvio di un processo politico per la formazione di un governo libico "unico, unitario, inclusivo ed efficace", il primato dello Stato sull'esercito, e il rispetto dei diritti umani. Nella dichiarazione finale è sottolineato che i Paesi partecipanti alla conferenza si impegnano "a non interferire nel conflitto armato o negli affari interni della Libia" e chiedono "a tutti gli attori internazionali di fare lo stesso".

STRADA IN SALITA - Le premesse per un'intesa non erano tuttavia le migliori. Alla vigilia la mossa di Haftar di chiudere gli scali petroliferi della Sirte e bloccare così l'export di oro nero: un'azione dimostrativa che potrebbe avere "conseguenze devastanti", come ha subito avvisato l'Onu. Interrotta questa mattina la produzione petrolifera al giacimento di El Sharara, nell'est della Libia, un gruppo armato vicino al generale Khalifa Haftar avrebbe bloccato un oleodotto che trasporta il greggio dal giacimento alla raffinera di Zawiya. Inoltre secondo il New York Times, che cita fonti diplomatiche informate, gli Emirati arabi uniti hanno esortato l'alleato Haftar a continuare combattere contro il Governo di accordo nazionale del premier libico e non accettare la tregua.

"Se il generale non pone fine alle ostilità serve una forza internazionale", alza la voce Sarraj. Nel giorno del delicato vertice il presidente del Consiglio libico, riconosciuto dalla comunità internazionale, non risparmia critiche all'Europa: "Deve fare mea culpa, è arrivata troppo tardi", dice Sarraj al Welt am Sonntag, con particolare riferimento alle posizioni della Francia. "Ci saremmo aspettati che la Ue si schierasse in modo chiaro contro l'offensiva di Khalifa Haftar, e che aiutasse a risolvere la crisi attuale".

Conte e Di Maio a Berlino

Sono volati a Berlino anche Giuseppe Conte e Luigi Di Maio. Il premier, dopo l'ok alla dichiarazione finale, ha twittato: "Lavoriamo per un efficace cessate il fuoco e per alimentare un processo politico in modo da rilanciare le funzioni del Consiglio presidenziale libico e del Governo libico per una stagione di riforme che riguardino il piano politico-istituzionale, economico, di sicurezza".

Conte, in precedenza, aveva parlato con il premier britannico Boris Johnson, con il presidente russo Vladimir Puitin, l'egiziano Abdel Fatah al Sisi e il turco Recep Tayyip Erdogan. Più un approfondito incontro con il segretario di Stato americano Mike Pompeo e con il presidente del Consiglio Ue Charles Michel.

Il ministro degli Esteri, Di Maio, ha avuto due colloqui con l'omologo turco e con quello egiziano, al termine dei quali ha dichiarato: "Nell'ambito di un ombrello ONU e con precise regole, l'Italia farà parte di una missione di monitoraggio sull'embargo del armi alla Libia e per il rispetto del cessate il fuoco".

Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha avuto un bilaterale con l'Alto rappresentante per la politica estera Ue, Josep Borrell, prima dell'inizio della conferenza stampa di Berlino. "Abbiamo discusso delle sfide comuni e del modo in cui poter lavorare insieme verso una maggiore pace e sicurezza in Medio Oriente e Nord Africa", ha riferito lo stesso Pompeo in un tweet.

Il presidente francese, Emmanuel Macron, si è detto molto preoccupato dell'arrivo di "forze siriane" a Tripoli e ha lanciato un ammonimento: "L'invio di combattenti siriani pro-Turchia deve fermarsi".