Volano droni, accuse e parole grosse. La situazione in Ucraina si complica, anche dentro ai confini nazionali. Il premier, Volodymyr Zelensky, è accusato di aver assestato un duro colpo alla trasparenza nel Paese. Un dato che non è sfuggito all’Ue, che ha chiesto chiarimenti. La Russia rimane aggressiva su tutti i fronti. Nei bombardamenti sull’Ucraina è morto un giovane di 21 anni che era adottato da una famiglia veneta, mentre non si ferma la polemica sul ‘caso Gergiev’ fra Roma e Mosca. Intanto a Istanbul si torna al tavolo dei negoziati ma, come annunciato dal Cremlino, non sono stati fatti passi avanti per la conclusione del conflitto.

STALLO NEI NEGOZIATICome anticipato dalla stessa Russia alla vigilia dei colloqui, anche il terzo incontro, che si è svolto a Istanbul e che ha visto uno di fronte all’altra le delegazioni russa e ucraina, non è stato risolutivo ai fini della conclusione del conflitto. Il team di Kiev è stato particolarmente contrariato nel vedere che il gruppo russo era guidato ancora da Vladimir Medinskij, convinto sostenitore della denazificazione dell’Ucraina. Alla fine, come nelle precedenti occasioni, Mosca e Kiev hanno concordato uno scambio di prigionieri: questa volta non solo soldati, ma anche civili, secondo l’agenzia russa Tass. L’Ucraina ha proposto un vertice a fine agosto con Putin, Zelensky, Erdogan e Trump. Mendisnkij non ha commentato: ha confermato le distanze e detto che saranno mantenuti i contatti con l’Ucraina.

MANIFESTAZIONI A KIEV CONTRO IL PRESIDENTEMa il premier ucraino, in queste ore, ha anche altro a cui pensare. Per la prima volta da quando è stato eletto, la popolazione è scesa in piazza sia a Kiev, sia a Leopoli. Il motivo della protesta non è la guerra, ma la decisione presa dalla Rada, il Parlamento ucraino, ha approvato una stretta su NABU e la SAPO, due agenzie che si occupano di trasparenza e di anticorruzione e che da adesso dovranno rispondere al procuratore generale, una figura nominata politicamente dal presidente. Un provvedimento che è stato accolto in modo molto negativo dall’opinione pubblica, che ha accusato la politica di voler ostacolare l’operato delle due agenzie, con tutte le conseguenze sulla democratizzazione del Paese. In allerta anche l’Unione Europa. La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha chiesto chiarimenti. Il suo portavoce, Guillaume Mercier, l’ha definita "molto preoccupata" per la legge che limita l’indipendenza delle agenzie anti corruzione.

OFFENSIVA RUSSALa guerra, intanto, continua. I bombardamentI quotidiani russi hanno interrotto la giovane vita di Artiom Naliato. Il ragazzo era stato adottato da piccolo da una famiglia veneta. Ma era tornato in Ucraina per combattere accanto a quello che considerava ancora i suoi compatrioti. È stato ucciso a soli 21 anni in seguito all’attacco su un centro di addestramento.

CASO GERGIEVNon si fermano nemmeno le polemiche sul caso del concerto del direttore d’orchestra, quinta colonna del regime moscovita. L’esibizione prevista alla Reggia di Caserta è stata annullata e, dopo l’Ambasciata russa in Italia, è intervenuta anche la portavoce del ministero degli esteri, Maria Zakharova. Citando il Vangelo, la diplomatica ha detto: "Non diamo perle ai porci". Parlando di persecuzione senza precedenti, di tentativi discriminatori di "cancellazione della cultura, attuati dalle autorità italiane sotto dettatura degli epigoni di Bandera. Peccato che Gergiev sia bandito dentro e fuori l’Unione europea.