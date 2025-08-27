Comunicare per restare umani. La Chiesa contro la propaganda

Fortunato Viviamo immersi in un flusso continuo di parole, immagini, informazioni. Mai come oggi la comunicazione è divenuta totalizzante: ogni attimo della nostra vita può essere catturato, diffuso, commentato. Eppure, mai come oggi ci troviamo a fare i conti con un paradosso: più siamo connessi, più spesso ci sentiamo soli. L’iperconnessione digitale, infatti, porta con sé la minaccia della propaganda continua, di narrazioni manipolate e di notizie false, le cosiddette fake news.

Questo fenomeno mina la fiducia reciproca, intacca la democrazia e corrode le basi della convivenza sociale. Papa Leone XIV ci ha ammonito con parole semplici e forti: "Prima di essere credenti, siamo chiamati a essere umani". La comunicazione, allora, non può ridursi a un semplice scambio di dati o opinioni: deve ritrovare la sua anima, diventare strumento di incontro e di verità, ponte e non arma, possibilità di costruzione e non di divisione.

Proprio in questa prospettiva, all’interno del World Meeting on Human Fraternity 2025 (12-13 settembre, Roma), abbiamo voluto istituire un Tavolo della Comunicazione e dell’Informazione. Non un luogo di teoria, ma un laboratorio di ascolto e confronto, in cui professionisti dei media, giornalisti, accademici e operatori della comunicazione si confronteranno sulle sfide del presente: come disinnescare la logica della propaganda, come difendere il diritto universale a un’informazione corretta, come abitare le nuove tecnologie senza diventarne schiavi.

Il cardinale Mauro Gambetti ha ricordato, presentando i tavoli: "L’esperienza dei Tavoli aiuta a incontrarsi e ascoltarsi, conoscersi e riconoscerci. Riscoprire la fraternità e scegliere parole e gesti fondati sull’umano può nutrire di significati e valori la vita di istituzioni e imprese, ospedali e centri sportivi… fino all’intelligenza artificiale". È questa la sfida che vogliamo raccogliere: non lasciare che la parola sia ridotta a slogan, ma restituirle il suo valore originario di legame, di comunione, di responsabilità.

Il carattere internazionale dell’evento sarà sottolineato dalla presenza delle principali testate giornalistiche, segno che la sfida della verità attraversa tutti i confini. A sedere al tavolo ci saranno le principali testate giornalistiche italiane e anche i grandi network internazionali: CNN, The New York Times, Al Jazeera, Le Monde, Globo, insieme a realtà emergenti e innovative del panorama digitale.

Un mosaico di esperienze che dimostra come la ricerca di un’informazione autentica non conosca geografie né appartenenze ideologiche, ma risponda a un bisogno universale e profondamente umano. Il lavoro del tavolo confluirà poi nell’Assemblea dell’Umano del 13 settembre, nella Sala degli Orazi e Curiazi al Campidoglio, dove i contributi raccolti verranno consegnati a Premi Nobel, istituzioni e leader internazionali. La giornata si concluderà con l’evento in Piazza San Pietro, un abbraccio simbolico al mondo intero, in cui la musica e la testimonianza diventeranno linguaggio universale di fraternità.

In un tempo dominato dalle fake news, l’unica buona notizia che possiamo e dobbiamo annunciare è che la verità non è scomparsa: attende solo di essere cercata, ascoltata, custodita e condivisa. La comunicazione non è allora una strategia, ma una missione. È il coraggio di aiutare l’altro a scoprire la bellezza dell’umano, a custodire la verità e a seminare fraternità. E con le parole di san Francesco, che ci indicano lo stile più vero della comunicazione: "Annunciate il Vangelo in ogni momento; se necessario, anche con le parole".

Ecco il compito che ci sta davanti: passare dalla propaganda alla testimonianza, dal dominio delle fake news alla forza disarmante della verità, dalla comunicazione come consumo alla comunicazione come fraternità. Solo così, nella logica evangelica del “farsi prossimo”, la comunicazione potrà tornare ad essere ciò che dovrebbe sempre essere: un annuncio di vita, un canto di pace, un segno di amore condiviso.