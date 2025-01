Germania, computer in tilt in tutti gli aeroporti: cosa sta succedendo

Berlino, 3 gennaio 2025 – Grande tilt in Germania: risultano fuori uso i computer delle forze dell’ordine dispiegate negli aeroporti. A comunicarlo alla Bild è stato un portavoce delle autorità. In particolare, ad essere interessati dal presunto guasto sarebbero i sistemi utilizzati dai funzionari per controllare gli ingressi. Nessuno può entrare nel Paese dalle zone extra-Schengen. Si segnalano lunghe code all’aeroporto di Dusseldorf: alcuni passeggeri dichiarano di essere in attesa da più di due ore.

Le cause del down non sono ancora note. Il portavoce della polizia responsabile dell’aeroporto di Francoforte ha dichiarato alla testata che “i colleghi sono costretti a fare manualmente molte cose che normalmente vengono fatte con il sistema”. “Al momento ci stiamo ancora organizzando bene”, ha assicurato.

Il tilt accade in un periodo piuttosto concitato per il grande afflusso di viaggiatori e per gli attentati che hanno avuto luogo nelle ultime settimane, anche in Germania, come al mercatino di Natale di Magdeburgo.

Notizia in aggiornamenti