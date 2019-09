Bruxelles, 10 settembre 2019 - Paolo Gentiloni sarà il nuovo commissario agli Affari economici Ue. A confermare un'indiscrezione nell'aria già da giorni, la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen che oggi a Bruxelles ha presentato ufficialmente la sua squadra, ovvero i portafogli assegnati ai componenti del nuovo esecutivo comunitario. Per l'Italia arriva quindi l'auspicato dossier di 'peso', ed è la prima volta che un nostro connazionale ottiene la responsabilità del pacchetto EcFin. L'indicazione dovrà ora essere validata dal Parlamento europeo, che nelle prossime settimane avvierà le audizioni di tutti i commissari nominati dalla leader tedesca. "Lo conoscete come ex premier e ministro degli Esteri, condividerà la sua esperienza nel portafoglio sull'economia", ha detto la Von der Leyen. Franz Timmermans, Margrethe Vestager e Valdis Dombrovskis saranno i vicepresidenti esecutivi, con Dombrovskis vicepresidente esecutivo per l'Economia. "Lui e Gentiloni dovranno collaborare, ogni decisione viene presa in Collegio", ha chiarito subito la numero uno di Bruxelles. "La loro intelligente combinazione sono sicura che darà equilibrio", ha dichiarato.

I nuovi commissari europei

Ecco i nomi per il nuovo esecutivo comunitario, indicati dalla Von der Leyen:

Bilancio e amministrazione va a Johannes Hahn (Austria)

Giustizia a Didier Reynders (Belgio)

Innovazione e gioventù a Mariya Gabriel (Bulgaria)

Democrazia e demografia a Dubravka Suica (Croazia) che sarà anche vicepresidente

Salute a Stella Kyriakides (Cipro)

Věra Jourová (Repubblica Ceca) sarà vicepresidente con delega ai valori e trasparenza

La vicepresidente esecutivo Margrethe Vestager (Danimarca) avrà le deleghe al digitale e alla concorrenza

L'energia a Kadri Simson (Estonia)

I partenariati internazionali a Jutta Urpilainen (Finlandia)

Il mercato interno a Sylvie Goulard (Francia)

Il vicepresidente Margaritis Schinas (Grecia) prenderà la sicurezza e l'immigrazione

Vicinato ed Allargamento a Laszlo Trocsányi (Ungheria)

Il commercio a Phil Hogan (Irlanda)

Gli Affari economici a Paolo Gentiloni (Italia)

Il vicepresidente esecutivo Valdis Dombrovskis (Lettonia) sarà responsabile per le politiche economiche e finanziarie

Ambiente e oceani al 28enne Virginijus Sinkievičius (Lituania)

Il Lavoro a Nicolas Schmit (Lussemburgo)

Uguaglianza a Helena Dalli (Malta)

Il vicepresidente esecutivo Frans Timmermans (Olanda) il Patto verde con delega al Clima

L'Agricoltura a Janusz Wojciechowski (Polonia)

Coesione e riforme a Elisa Ferreira (Portogallo)

I Trasporti a Rovana Plumb (Romania)

Il vicepresidente Maros Sefcovic (Slovacchia) le relazioni istituzionali e pianificazione

La gestione delle crisi a Janez Lenarcic (Slovenia)

Gli affari interni a Ylva Johansson (Svezia)

Josep Borrell (Spagna) designato dal Consiglio europeo Alto rappresentante Ue

Il discorso

"Vorrei ringraziare Juncker per il suo sostegno in queste ultime settimane - ha detto la presidente della Commissione introducendo la sua squadra -, molto gentilmente ha messo a disposizione la sua equipe e oggi la sua sala stampa. Lo conosco da quando sono entrata in politica in politica e ho molto imparato da lui ed è un onore succedergli".

La Von der Leyen ha aggiunto: "Oggi presento una squadra ben equilibrata e che riunisce competenza ed esperienza, voglio una commissione che lavori con determinazione e che offra delle risposte". E ancora: "Voglio una commissione che sia flessibile moderna e agile".

Von der Leyen sull'Italia

A proposito dell'Italia, la presidente parla di "lmiti chiari e flessibilità chiara", precisando che l'obiettivo è quello di avere "una Unione europea forte, con una economia forte". Ma se "le norme sono chiare", proprio "all'interno di queste regole" verranno affrontati i possibili scenari "con Gentiloni, con Gualtieri e con Dombrovskis".

E proprio sul neoministro dell'Economia italiano, la Von der Leyen assicura: "Gualtieri sa quali siano le aspettative nei confronti dell'Italia e credo che riusciremo a fare progressi su questi aspetti", sempre, sottolinea "nel quadro delle regole concordate". A chi le chiede come mai la scelta di Gentiloni per gli Affari economici, risponde citando ancora una volta Gualtieri: "Il ministro delle finanze viene dal Parlamento europeo e conosce molto bene il Patto di stabilità e le norme sulle quali in Europa ci siamo messi d'accordo. Se rispettiamo queste regole staremo meglio tutti".

Gentiloni

"Ringrazio la presidente Ursula Von der Leyen per l'incarico che mi ha assegnato nella nuova commissione", le prime parole di Gentiloni. "Mi impegnerò innanzitutto per contribuire al rilancio della crescita e alla sua sostenibilità sociale e ambientale", dice l'ex premier. Che considera il suo ruolo "di grande rilievo in un momento cruciale per il futuro dell'economia europea". Il prossimo commissario agli Affari economici aggiunge: "Cercherò di onorare l'Italia, il governo che mi ha proposto, lavorando nell'interesse si tutti i cittadini europei".