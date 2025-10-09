Come stanno e dove sono gli attivisti della seconda Flotilla?

Roma, 9 ottobre 2025 – Come stanno e dove sono i membri dell'equipaggio della Freedom Flotilla Coalition e della Thousand Madleens? Gli avvocati di Adalah, l'organizzazione legale attiva nei territori palestinesi occupati, fanno sapere che si trovano attualmente nel carcere di Ketziot, nel deserto del Naqab (Negev). I legali, che hanno seguito le prime fasi del trasferimento dal porto di Ashdod, hanno riferito che non hanno potuto portare con loro telefoni cellulari all'interno del porto e non gli è stato consentito di incontrare tutti i 145 volontari a bordo delle imbarcazioni, tra cui nove italiani.

Gli attivisti erano stati intercettati all'alba di ieri, a circa 120 miglia nautiche da Gaza da unità navali israeliane. A bordo della nave principale, la Conscience, c'erano personale medico e giornalisti.

Sempre il team legale internazionale di Adalah riferiscono che "alcuni hanno denunciato abusi fisici, umiliazioni e trattamenti disumani durante e dopo l'intercettazione, tra cui calci, schiaffi da parte dei soldati". E aggiungono: "Alcuni sono stati costretti a inginocchiarsi per ore con la testa bassa e le mani legate dietro la schiena o a sedersi sulle ginocchia, in alcuni casi esposti al sole. Alcuni hanno raccontato di essere stati derisi, insultati e costretti a ripetere frasi d'amore per Israele o a denigrare il proprio Paese".

La protesta di Bonelli

"Quello che sta accadendo ai cittadini italiani detenuti in Israele è gravissimo – accusa Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra - . Medici, infermieri, insegnanti e giornalisti che si trovavano a bordo della Conscience, la nave ammiraglia della Freedom Flotilla Coalition diretta a Gaza con aiuti umanitari, sono stati sequestrati in acque internazionali e ora rinchiusi nel carcere di massima sicurezza di Ketziot, nel deserto del Negev. Da oltre trentadue ore non si hanno notizie dei nostri concittadini e i legali denunciano calci, schiaffi e umiliazioni subite al porto di Ashdod. Israele sta violando ogni principio del diritto internazionale e dei diritti umani, e l'Italia deve pretendere risposte immediate. Chiedo al ministro Tajani di intervenire immediatamente e chiedere conto a Israele di tutto quello che sta accadendo: vogliamo sapere dove si trovano i nostri concittadini e in quali condizioni. Parliamo di volontari disarmati che portavano cure e solidarietà agli ospedali di Gaza, non armi. L'Italia difenda la dignità dei propri cittadini e del diritto internazionale”.

Alta tensione in Italia

E continua, in Italia, a restare alta la tensione nelle piazze. Nella serata di ieri migliaia di attivisti in tante città hanno risposto all'appello dei Giovani palestinesi "Tutti in piazza per la Palestina, la Freedom Flotilla e Thousand Madleens'. A Roma in 3mila sono partiti dal Colosseo in corteo verso Piramide. 'Israele terrorista', 'Giorgia Meloni vattene' e 'Palestina Libera' tra gli slogan. A Milano 1.500 si sono mossi da piazza Lodi: tra di loro il consigliere regionale lombardo Paolo Romano (Pd), reduce dalla prima Flotilla. A Bologna alcune centinaia di manifestanti si sono radunati a piazza Maggiore al grido 'Blocchiamo tutto'. In tanti anche a Firenze e Bari.

Cortei: i numeri del Viminale

Dall'inizio dell'anno al 7 ottobre si sono tenute ben 8.674 manifestazioni di rilievo: in 242 casi sono state registrate criticità per l'ordine pubblico, con 330 feriti tra le forze dell'ordine, "146 soltanto negli ultimi dieci giorni", ha fatto notare il titolare del Viminale al question time della Camera.