Colpo di stato in Russia, Cina e Usa colti di sorpresa dalla storia

La storia procede per salti, proclamò il cinese Sun Tzu. Grande verità. Xi Jinping, il presidente dittatore, se ne sarà ricordato mentre la brigata Wagner marciava su Mosca. E alla Casa Bianca qualcuno avrà rammentato all’immemore Joe Biden l’assioma di Enoch Powell: la storia è cosparsa di eventi che non si sarebbero mai dovuti avverare. Appunto. Yevgeny Prigozhin era il fedelissimo di Putin. E l’ultima cosa che da lui ci si aspettasse era una ribellione. Invece in 24 ore le sue colonne hanno investito il centro del potere russo. Inimmaginabile, a dispetto delle ricorrenti critiche ai generali russi. Davvero la storia quasi mai è la lineare prosecuzione del passato. E allora sarà bene prepararsi ad altri salti. Anzi a dei terremoti, perché non è nemmeno vero che la storia sia fatta dai grandi uomini (Adenauer). A volte è fatta da personaggi apparentemente irrilevanti. Prigozhin era un ex cuoco. Aveva lasciato le pentole per allestire un esercito di mercenari. Aveva arruolato volontari ma anche avanzi di galera. Combattenti feroci, addestrati, motivati non dall’ideologia ma dai bottini. Come le orde di Attila. Ebbene né Xi né Biden l’avevano preso sul serio. E ora annaspano nella confusione. Ma con una differenza: il primo teme che senza Putin salti la coalizione dei Paesi canaglia (con Iran e Corea del Nord). Il secondo non sa chi scegliere fra i due mali. Se vittorioso Prigozhin non sarebbe un altro Gorbaciov. Uno Stalin piuttosto. Ieri nell’avanzata verso Mosca ha inflitto a Putin un’ulteriore umiliazione. Sarà lui a decretarne la fine? E sarà lui a cambiare la storia del mondo? Ogni speculazione è lecita. Trentadue anni fa a Boris Eltsin bastò una notte e un carro armato per proclamare la fine dell’Unione Sovietica. E 74 anni prima bastò un colpo di cannone dell’incrociatore Aurora per avviare la rovina della dinastia Romanov.