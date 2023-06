Colombia, trovati vivi i quattro bambini dispersi da 40 giorni nella foresta dell’Amazzonia

Bogota, 10 giugno 2023 - Incredibile in Colombia: sono stati trovati vivi i quattro bambini dispersi nella foresta dell'Amazzonia da 40 giorni, e già sopravvissuti a un incidente aereo. Con immensa gioia lo ha annunciato il presidente colombiano Gustavo Petro: "'Un giorno magico''. Il capo di Stato, tra i più convinti nel continuare le ricerche dell’”Operazione speranza”, a Bogota ai giornalisti ha spiegato che i piccoli ''sono deboli, e i "medici si stanno occupando di di loro''. I bambini, che hanno perso nell’incidente del Cessna 206 la mamma, sono Lesly Mukutuy, 13 anni; Soleiny Mukutuy, 9 anni; Tien Noriel Ronoque Mukutuy, 4 anni, e Cristin Neruman Ranoque di un anno.

Trovati in mezzo alla giungla dopo 40 giorni

I 4 piccoli eroi bambini sono stati localizzati nel pomeriggio in mezzo alla giungla e subito trasportati in elicottero a San Josè del Guaviare. In seguito sono stati trasferiti con un aereo ambulanza dell'Aeronautica Militare a Bogotà. Le forze armate colombiane hanno pubblicato le foto dei quattro bambini. In un post del generale Giraldo: "L'unione degli sforzi ha reso possibile questo momento di gioia per la Colombia", e ancora "Gloria ai soldati delle Forze militari, alle comunità indigene e alle istituzioni che hanno partecipato all'Operazione speranza".

Lesly, la piccola guerriera, li ha guidati

"Voglio solo vederli, toccarli" ha affermato Fidencio Valencia, il nonno dei bambini, saputa la lieta notizia. Huitoto, indigeno di 47 anni, ha sempre creduto che ce l'avrebbero fatta: "sono molto abili a camminare" attraverso la giungla. Ma pare sia stata la 13enne Lesly, di indole guerriera, a guidare i suoi fratelli attraverso i pericoli della giungla. "Si è sempre presa cura di loro quando la loro madre lavorava. Dava loro farinita, casabito (farina e pane di manioca), qualsiasi frutto del cespuglio", ha detto la nonna Fatima Valencia, madre di Magdalena Mucutuy, deceduta nello schianto dell'aereo. E ha aggiunto le donne indigene "sono molto bellicose".