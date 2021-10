Roma, 24 ottobre 2021 - Il trafficante di droga più ricercato della Colombia, Dairo Antonio Usuga, noto anche come 'Otoniel', è stato arrestato. Il consigliere presidenziale Emilio Archila ha elogiato "la cattura a Necocli di Dairo Antonio Usuga, alias ' Otoniel', capo del Clan del Golfo, in un tweet. Il gruppo criminale è il più potente tra i narcotrafficanti colombiani. La sua cattura del capo segna una grande vittoria per il governo conservatore del presidente Ivan Duque, considerando che il Paese è il primo esportatore di cocaina al mondo.

La Colombia è il primo fornitore mondiale di cocaina, con gli Stati Uniti come principale mercato, nonostante mezzo secolo di tentativi di reprimere il traffico di droga. Washington aveva offerto una taglia di cinque milioni di dollari per informazioni che portassero all'arresto di Otoniel, che all'età di 50 anni è uno degli uomini più temuti della Colombia.

Clan del Golfo

Otoniel ha assunto la guida del Clan del Golfo, precedentemente noto come Clan Usuga, da suo fratello Juan de Dios, ucciso dalla polizia nel 2012. Il Clan è presente in quasi 300 Comuni del Paese, secondo il think tank indipendente Indepaz. L'organizzazione è stata sgominata negli ultimi tempi dalle forze di polizia. I pochi suoi esponenti rimasti in libertà, secondo la polizia, sono stati costretti a nascondersi nella giungla senza telefoni.

Operazione Osiris

Nella sua fase finale, l'operazione Osiris, come era stato battezzato il piano per catturare il narcotrafficante più ricercato del Paese, ha visto entrare in azione 500 membri delle forze dell'ordine supportati da 22 elicotteri. Durante il blitz, un poliziotto è stato ucciso.

Le immagini diffuse dal governo colombiano mostrano Otoniel, stranamente sorridente, vestito di nero, ammanettato e circondato da militari colombiani armati. Il trafficante di droga è stato preso a Necocli, in una zona rurale nella provincia di Antioquia, vicino al confine con Panama.

"Il colpo più duro in questo secolo"

"Questo è il colpo più duro che è stato inferto al narcotraffico in questo secolo nel nostro Paese, paragonabile solo alla caduta di Pablo Escobar" ha commentato il presidente colombiano, Ivan Duque, in un messaggio pubblicato sui social network. Pablo Escobar, capo del cartello di Medellin, che controllava fino all'80% del commercio mondiale di cocaina, fu ucciso dalla polizia colombiana nel 1993. Quella per arrestare Otoniel, 50 anni, è stata "la più importante spedizione nella giungla mai vista nella storia militare della Colombia", secondo Duque.

La polizia ha effettuato una vasta operazione satellitare con le agenzie degli Stati Uniti e del Regno Unito, ha spiegato il direttore della polizia, il generale Jorge Vargas, in conferenza stampa. Usuga è stato trasportato in aereo ieri sera a Bogotà, dove è stato trasferito al quartier generale della polizia sotto pesante scorta. Il Clan del Golfo è la più potente banda di droga della Colombia e l'arresto del suo leader rappresenta il più grande colpo che il governo colombiano ha inferto al crimine organizzato nel Paese.