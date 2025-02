Colombia, nasconde la cocaina nel parrucchino: il video è virale

Roma, 26 febbraio 2025 – Di posti, e non sempre nobilissimi, dove i corrieri della droga nascondono le sostanze stupefacenti per non farsi beccare ai controlli della polizia negli aeroporti se erano visti tanti, ma questa volta la fantasia dei narcotrafficanti si è superata.

Questa volta infatti il corriere della droga ha pensato bene (o meglio male visto come è finita) di sfruttare la sua alopecia (naturale o indotta per il trasporto, chissà) nascondendo gli ovuli con la cocaina sotto il parrucchino poi adagiata sulla testa, calcandoci poi sopra un cappellino.

Ma qualche cosa, nella capigliatura stupefacente, ha insospettito gli agenti ai controlli aeroportuali (soprattutto le immagini dello scanner) che, una volta fermato l’uomo, si sono trasformati in parrucchieri e con un paio di forbici hanno staccato il parrucchino dal cuoio capelluto, trovandoci la droga.

E le immagini del video del “taglio di capelli”, diffuse dalla polizia colombiana, stanno facendo il giro del mondo. Si tratta del video dell’arresto di un uomo che avrebbe tentato di imbarcarsi su un volo in partenza da Cartagena e diretto ad Amsterdam, trasportando il 'carico' nascosto sotto a un parrucchino.

E' stato fermato dalla Polizia di Cartagena e la storia della sua cattura arriva sui media internazionali, dalla Cnn alla Bbc. Secondo quanto riportato, il colombiano 40enne – arrestato il 20 febbraio – aveva con sé 220 grammi di cocaina, droga per un valore di oltre 10.000 euro.

Le immagini diffuse dalla Polizia mostrano il momento in cui il parrucchino viene rimosso, 'tagliato' dalla folta chioma dell'uomo, e rivelano la presenza di capsule all'interno dell'acconciatura, con "più di 220 grammi di cocaina", con cui il colombiano sperava di passare inosservato ai controlli all'aeroporto internazionale Rafael Nunez.