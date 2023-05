La Cina accusa gli Usa. “Manovre aeree provocatorie”. Ecco cosa sta succedendo nel Mar cinese meridionale

La Cina accusa gli Usa di mettere in atto “azioni provocatorie e pericolose” nei cieli del mar Cinese Meridionale.

Un caccia cinese

La portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning, in merito a quanto denunciato dal comando Indo-Pacifico americano secondo cui gli aerei militari cinesi hanno effettuato “manovre aggressive non necessarie”, ha replicato che “gli Stati Uniti hanno spesso inviato navi e aerei per condurre ricognizioni ravvicinate contro la Cina per lungo tempo, mettendone in pericolo la sovranità e la sicurezza nazionale. Tali azioni provocatorie e pericolose sono la causa principale dei problemi di sicurezza” nell'area.

Cosa è successo

Un pilota di caccia cinese ha eseguito una "manovra inutilmente aggressiva" vicino a un aereo di sorveglianza americano che operava sul Mar Cinese Meridionale la scorsa settimana. Lo ha reso noto l'esercito americano. L'incidente arriva in un momento di tensioni già alte tra Washington e Pechino su questioni che riguardano Taiwan e un presunto pallone spia cinese che è stato abbattuto dopo aver attraversato gli Stati Uniti all'inizio dell'anno. L'aereo cinese "venerdì scorso ha volato direttamente davanti e entro 400 piedi dal muso dell'RC-135, costringendo l'aereo statunitense a entrare nella turbolenza sulla sua scia", ha detto in una nota il Comando Usa Indo-Pacifico (IndoPaCom). "L'RC-135 stava conducendo operazioni sicure e di routine sul Mar Cinese Meridionale nello spazio aereo internazionale, in conformità con il diritto internazionale", ha aggiunto il comando.