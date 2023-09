Cina, super tifone Saola minaccia il Sud e Hong Kong

Pechino, 1 settembre 2023 – Allarme rosso per l’arrivo del super tifone Saola che si sta avvicinando alle coste del sud della Cina e a Hong Kong. Nelle ultime ore le autorità cinesi hanno diramato l’allerta massima: il Centro meteorologico nazionale cinese ha messo in guardia sulla portata distruttiva del tifone che potrebbe essere il più forte della fondazione della Repubblica popolare a colpire la regione del delta del Pearl river. Sono attesi “forti acquazzoni e venti violenti” fino a 200 chilometri orari, evidenziando che dovrebbe abbattersi "da qualche parte nelle aree costiere che si estendu, Shanwono da Huilai a Hong Kong" non prima del pomeriggio. I servizi ferroviari sono stati sospesi in tutto il Guangdong, ha riferito l'agenzia di stampa statale Xinhua, mentre varie città della provincia meridionale - tra cui Shantoei, Jieyang e Chaozhou – hanno rinviato a lunedì 4 settembre l'inizio dell'anno scolastico.

Le misure di prevenzione

Hong Kong ha bloccato i voli in entrata e in uscita, chiuso i mercati azionari e le scuole in vista dell'arrivo del super tifone Saola che in serata dovrebbe essere sulla città, dopo aver causato migliaia di sfollati nel passaggio sulle Filippine settentrionali, allo stato senza vittime. Anche la vicina provincia del Guangdong ha dichiarato l'emergenza per la tempesta di vento di livello I, il più alto, mentre diverse città - come Shenzhen - hanno ritardato l'inizio dell'anno scolastico a titolo precauzionale e sospeso uffici e attività commerciali.

Il ministero dei trasporti cinese ha schierato 16 navi di salvataggio e nove elicotteri di soccorso nelle aree destinate a essere colpite dalla tempesta, ha riferito l'agenzia di stampa statale Xinhua. Le autorità di Hong Kong e Macao hanno, inoltre, fatto sapere che stanno valutando la possibilità di lanciare il terzo allarme contro la potenza del tifone in base all'evoluzione degli eventi.