La Cina scatta in avanti, presentato il missile ipersonico morfico: grande manovrabilità anche oltre i Mach 5 di velocità

Roma, 31 ottobre 2025 - La Cina ha presentato un missile ipersonico morfico che, grazie due ali retrattili, riduce la resistenza aerodinamica per raggiungere e superare la velocità di Mach 5. La novità di Pechino, dotata delle tecnologie più avanzate nel campo aerospaziale, promette di rivoluzionare il concetto stesso di manovrabilità ad altissima velocità dei missili ipersonici, facendo un passo in avanti alle altre superpotenze militari.

Cina, presentato prototipo di un missile ipersonico morfico che grazie due ali retrattili riduce la resistenza aerodinamica per raggiungere e superare la velocità di Mach 5 (Foto Nudt)

I missili morfici cambiano in volo

I velivoli morfici, rispetto ai velivoli convenzionali, possono mutare e ottimizzare la prestazione aerodinamica, ampliando anche la gamma di missioni possibili, il tutto con una grande capacità di penetrazione in ambienti ostili, si legge sul South China Morning Post. Il 20 ottobre sulla rivista specializzata Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, è stato presentato il prototipo con un articolo firmato da un gruppo di ricerca guidato dal professor Wang Peng del College of Aerospace Science and Engineering della National University of Defence Technology.

Già passati i test di simulazione

Lo studio rende noto che il prototipo ha già superato i test di simulazione "hardware-in-the-loop" (Con HIL si indicano le tecniche di verifica o testing di unità di controllo elettronico collegandole ad appositi banchi che riproducono in modo più o meno completo il sistema elettrico ed elettronico del sistema a cui sono destinate, ndr), cruciale per la verifica delle capacità operative reali.

Le ali retrattili regolate in tempo reale

Le due ali retrattili del missile si ripiegano nella fusoliera riducendo così la resistenza aerodinamica ad alta velocità, mentre una volta fatte uscire le alette generano maggiore portanza e manovrabilità del velivolo, infatti i gradi di apertura possono essere regolati in tempo reale, adattando la forma del veicolo alle condizioni di volo. "I velivoli morfici ad alta velocità rappresentano una delle frontiere più avanzate delle piattaforme aerospaziali di nuova generazione", spiega l'articolo.

Pechino punta ai missili ipersonici

La Cina negli ultimi anni non ha nascosto la sua volontà di ampliare il settore delle armi ipersoniche, come il missile da crociera ipersonico Changjian-1000 (CJ-1000), di cui Pechino ha fatto sfoggio durante la parata del 3 settembre. Questo missile è capace di colpire obiettivi terrestri e marittimi in movimento a migliaia di chilometri di distanza.

La sfida era il controllo a velocità Mach 5 e le temperature

La sfida per gli scienziati militari cinesi è stato il controllo di un veicolo a velocità ipersonica come Mach 5 e oltre. Una sfida per le temperature superficiali che superano i 2.000 gradi e le deformazioni strutturali che aumentano la complessità del calcolo aerodinamico. La soluzione a questi nodi il team di Wang l'ha trovata con un algoritmo innovativo di controllo, basato su modelli di sistema ad alta precisione e tecniche di controllo a prestazione prescritta, in grado di funzionare in tempo reale su processori di bordo.

Un futuro anche nell’aviazione civile

La nuova tecnologia poi potrà andare oltre all'uso militare e trovare applicazioni nel trasporto civile, magari con velivoli capaci di voli intercontinentali in un'ora o sistemi di lancio spaziale riutilizzabili. I limiti del sistema, a velocità Mach 5, però reastano e sono la tenuta della protezione termica delle giunture mobili e la riduzione della traccia radar, fondamentale come la velocità.