Cina, il caso degli altissimi vertici militari epurati nella campagna anti-corruzione di Xi

Pechino, 18 ottobre 2025 – Scossone ai vertici delle forze armate cinesi: il generale He Weidong, numero due della gerarchia militare, e l’ammiraglio Miao Hua, ex massimo responsabile politico della Marina, sono stati espulsi dal Partito comunista e dall’esercito. L’annuncio è arrivato dal ministero della Difesa, che ha parlato di “gravi violazioni della disciplina del Partito” e di “sospetti crimini legati al dovere, per somme di denaro estremamente ingenti”.

Si tratta della più alta epurazione militare dal lancio, nel 2023, della nuova campagna anti-corruzione voluta da Xi Jinping. E quella di He è la rimozione di più alto profilo mai registrata nel cuore della Commissione Militare Centrale dai tempi della Rivoluzione Culturale (1966-1976), un periodo assimilabile alle celebri epurazioni di Stalin in Unione sovietica. A rendere ancora più significativa la mossa, il fatto che He Weidong – 68 anni – sedeva anche nel Politburo, il secondo livello più alto del potere politico in Cina, composto da 24 membri. Non appariva in pubblico da marzo, ma finora non era stata comunicata alcuna indagine nei suoi confronti. Il suo legame con Xi è di lunga data: i due condivisero l’esperienza politica in Fujian e Zhejiang negli anni Novanta, quando Xi era vice segretario di Partito e poi governatore. He, nel 2022, fu promosso direttamente vicepresidente della Commissione militare, saltando il consueto passaggio nel Comitato Centrale. "Xi sta davvero facendo pulizia – ha commentato Wen-Ti Sung, esperto del Global China Hub dell’Atlantic Council – La rimozione formale di He e Miao significa che potrà nominare nuovi membri della Commissione militare centrale, che è praticamente mezza vuota da marzo".

La dichiarazione ufficiale del portavoce Zhang Xiaogang parla di violazioni "di natura grave, con conseguenze estremamente dannose" e definisce l’espulsione "un risultato significativo nella campagna anti-corruzione del Partito e dell’esercito". Parole che sottolineano la portata politica dell’operazione, arrivata a pochi giorni dal quarto plenum del Comitato centrale, previsto a Pechino. In quella sede, oltre 200 alti dirigenti dovranno ratificare numerose nuove nomine. Più una formalità che un voto di fiducia vero e proprio. Con He e Miao, salgono a nove gli ufficiali espulsi nella recente ondata di 'epurazioni'. Tra loro anche He Hongjun (ex Dipartimento lavoro politico), Wang Xiubin (Centro comando operazioni congiunte), Lin Xiangyang (ex comandante del Teatro Orientale), e i commissari politici dell’Esercito e della Marina. Tutti personaggi che, come notano gli osservatori, erano scomparsi dalla scena pubblica da mesi. Nel comunicato è citato anche Wang Chunning, ex comandante della Polizia Armata del Popolo, rimosso il mese scorso dal parlamento insieme ad altri tre generali. La posizione di He, per esperienza operativa e influenza, ha implicazioni ben oltre i confini cinesi. Fu lui, secondo il Pentagono, a guidare la pianificazione delle esercitazioni militari intorno a Taiwan nell’agosto 2022, dopo la visita sull’isola di Nancy Pelosi, allora speaker della Camera statunitense. Un’escalation militare tra le più aggressive degli ultimi anni. Non si esclude che, nei prossimi mesi, Xi stringa ulteriormente il cerchio. L’operazione non è un mero giro di vite anti-corruzione, come ricostruito dai media di Pechino, ma anche un chiaro messaggio di controllo e costruzione della lealtà interna in vista di possibili scenari di crisi.