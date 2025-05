La Cina testa la catapulta di lancio elettromagnetica sulla portaerei Fujian. E raggiunge le ‘Carrier’ Gerard Ford americane

Roma, 6 maggio 2025 - La Cina corre militarmente e ogni giorno accorcia sempre più le distanze con gli Stati Uniti. Oggi Pechino ha fatto sfoggio del nuovo sistema di lancio elettromagnetico installato sulla portaerei Fujian, la più nuova e tecnologica della Marina militare cinese, diventando così la seconda super potenza ad avere questo sistema, inaugurato già sulle 'Carrier' statunitensi di classe Gerald Ford.

La dimostrazione della nuova catapulta, avvenuto durante un'esercitazione in mare, è stato esaltato dall'emittente statale "Cctv". Il sistema di lancio elettromagnetico consente ai jet imbarcati di decollare a pieno carico di carburante e armamenti in minor tempo. La tv di stato ha mostrato il decollo di un velivolo, autorizzato dalla torre di controllo da una delle tre postazioni di lancio.

La Fujian o Tipo 003, è una super tecnologica portaerei, la prima interamente progettata e sviluppata in Cina a partire dalle precedenti Tipo 001 (Liaoning) e Tipo 002 (Shandong), ma più grande e con un dislocamento di 85000 tonnellate. Dotata normalmente del sistema CATOBAR (catapult-assisted take-off, barrier arrested landing), in questo periodo sta testando le catapulte EMALS (elettromagnetiche). E' stata varata il 17 giugno 2022, presso i cantieri navali della China Shipbuilding Corporation di Shangai, ma non era ancora operativa.

I media hanno sottolineato che la Fujian entrerà in servizio entro l'anno, appena terminati i test sulle nuove catapulte. Debutto è stato ritardato proprio per il nuovo sistema e che richiederà più tempo di quello servito per la Liaoning (Derivata da una nave sovietica acquistata dall'Ucraina, che aveva richiesto 13 mesi di test) e la Shandong (La prima storica portaerei cinese, per cui servirono 19 mesi di test). Mentre la Tipo 003 è già giunta sette sessioni di prova per un totale di 111 giorni in mare. La propulsione della Fujian non è nucleare, ma di tipo diesel-elettrico integrato (IPS).

Le prove della Fujian sono un passaggio cruciale per la modernizzazione della Marina dell'Esercito popolare di liberazione, che non nasconde di puntare a raggiungere il potenziale delle forze navali statunitensi, che forze un giorno potrebbero dover affrontare.

L'esperto militare Cao Weidong, interrogato dal quotidiano "South China Morning Post", ha affermato che il sistema di lancio elettromagnetico renderà possibile in futuro l'imbarco anche di velivoli da allerta precoce a decollo fisso come il KJ-600, ma anche droni e piccoli velivoli. La catapulta elettromagnetica rispetto a quelle tradizionali delle portaerei è più efficiente dal punto di vista energetico, flessibile e adatta a lanci più frequenti e con aerei di maggiore peso.

Lo Xian KJ-600 è un bimotore turboelica imbarcato ad ala alta fissa in fase di sviluppo. E' stato concepito per compiti di Airborne Early Warning, cioè ha il compito di sorvegliare e pattugliare per la Difesa decollando dalle portaerei. Derivato dall'aereo da trasporto Xian Y-7 (Derivato dall'Antonov An-24), è simile allo statunitense E-2C Hawkeye, tutto il resto, dall'equipaggio ai radar (Probabilmente ha un'antenna AESA o Active Electronically Scanned Array), Pechino lo tiene segreto.