Cina, spunta una base aerea su un’isola contesa al Vietnam. Ancora tensioni con Taiwan. Camp David, vertice con Tokyo e Seul

Pechino, 18 agosto 2023 - La Cina continua a tenere alta la tensione nel Mar Cinese. Secondo il il South China Morning Post Pechino ha iniziato a costruire una pista aerea su un'altra isola contesa con Vietnam e Taiwan. Una chiara mossa per aumentare la presenza militare e la possibilità di intervento nelle acque contese, ormai rivendicate al 90%. I lavori a una pista di atterraggio sono emersi dall'esame delle immagini satellitari scattate a luglio dall'Agenzia spaziale europea. La pista di decollo sarebbe stata individuata su Triton (o Zhongjian per la Cina), la più meridionale e occidentale delle isole Paracel (Xisha), e sarebbe lunga 630 metri.

Wang Wenbin, portavoce del ministero degli Esteri cinese, alle domande dei giornalisti ha negato, ma poi ha aggiunto : "Costruzione sul territorio cinese è legittima e irreprensibile". L'isola è sotto il controllo di Pechino dal 1974 dopo averne preso il controllo vincendo un conflitto navale con il Vietnam. Nella più grande delle isole Paracel, a Woody Island, la Cina ad aprile ha aperto anche un ristorante hotpot tradizionale, ricevendo dure critiche da Hanoi. Altre piste aeree cinesi e fortificazioni si trovano sulle Spratly, altro gruppo di isole contese.

L'isola di Triton nel Mar Cinese Meridionale

Taiwan, Cina deve essere unificata

Sempre Wenbin, interrogato dai media in merito alla missione del vicepresidente di Taiwan, William Lai, in Paraguay, con scalo negli Usa, a New York e a San Francisco, e condannata da Pechino, ha affermato: "Ha violato gravemente il principio della Unica Cina, danneggiato la sovranità e l'integrità territoriale della Cina e inviato un grave segnale alle forze separatiste", ed ha gettato alcol sul fuoco di Taipei: "La Cina deve essere unificata e lo sarà inevitabilmente. Qualsiasi tentativo di ostacolarne il processo è destinato al fallimento", e aggiungendo minaccioso che Pechino adotterà "misure efficaci per difendere con fermezza la sovranità nazionale e l'integrità territoriale". Wang ha ricordato che "il principio della Unica Cina è il consenso generale della comunità internazionale e delle norme fondamentali delle relazioni internazionali, nonché la premessa e la base per l'instaurazione e lo sviluppo delle relazioni diplomatiche tra Cina e Stati Uniti". Ed ha concluso: "L'indipendenza di Taiwan è incompatibile con la pace e la stabilità nello Stretto. È un vicolo cieco".

Camp David: vertice Usa, Giappone e Corea del Sud

Intanto a Camp David a breve inizierà il vertice trilaterale con i leader di Giappone e Corea del Sud, dove il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, annuncerà una nuova stagione di cooperazione rafforzata con Tokyo e Seul. Il numero uno della Casa Bianca, secondo gli osservatori, vuole così inviare un messaggio 'forte' alla Cina, che si sta mostrando sempre più aggressiva nel Mar Cinese. Il vertice di Camp David, il primo in questa formazione con Giappone e Corea del Sud insieme, ha sul tavolo i temi più delicati dell'indo-pacifico, a partire dalla sfida cinese sulla regione e le sue mire su Taiwan. Senza dimenticare la minaccia nucleare della Corea del Nord.

Ed è di queste ore la notizia che l'esercito della Corea del Nord ha fatto decollare i jet per intercettare un aereo da ricognizione statunitense in avvicinamento ai cieli nazionali, ha riferito l'agenzia di stampa Kcna.

Mar della Cina, esercitazioni militari

Mentre dall'incontro di Camp David emerge la volontà di esercitazioni militari congiunte tra Washington, Tokyo e Seul per anni, il 23 agosto partiranno quelle di Giappone, Stati Uniti e Australia nel Mar Cinese Meridionale. Le flotte delle Forze di autodifesa giapponesi, della Marina statunitense e della Royal Australian Navy faranno base nei pressi delle Filippine. Esercitazioni che arrivano in un momento di grande tensione tra Cina e Filippine, dopo che il 5 agosto una nave della Guardia costiera cinese ha sparato con un cannone ad acqua contro un'imbarcazione filippina più piccola per impedirle di effettuare una missione di rifornimento.

Sempre in questi giorni è in corso la grande esercitazione militare congiunta di navi militari russe e cinesi nell'Oceano Pacifico. Il ministero della Difesa di Mosca ha reso noto che si stanno testando i sistemi difensivi e di contrasto ad attacchi aerei. Il ministero russo ha fatto sapere il distaccamento congiunto di navi ha percorso più di 6.400 miglia nautiche dall'inizio delle esercitazioni.