Chicago, spari da un’auto in corsa all’uscita della festa di una rapper: 4 morti e 14 feriti

Chicago, 3 luglio 2025 – Quattro morti e 14 feriti. È questo il bilancio di una sparatoria avvenuta ieri sera a Chicago. Un episodio, che per la dinamica riferita dai media locali, ricorda tanto quella dei gangster in stile Al Capone degli anni Venti e Trenta del secolo scorso. Erano infatti le 23 quando, da un'auto scura in corsa, sono stati esplosi colpi d'arma da fuoco sulla folla davanti a un locale nel quartiere di River North. Il veicolo si è poi dato alla fuga. Secondo le autorità, le vittime stavano uscendo da un evento organizzato per il lancio dell'album della rapper locale Mello Buckzz. "Preghiamo per tutte le mie sorelle, Dio per favore abbraccia ognuna di loro", ha scritto la cantante sui social media.

A perdere la vita sono state due donne, un 24enne e 25enne: i due giovani sono stati trasportati in gravi condizioni al Stroger Hospital, dove i medici ne hanno constatato la morte, mentre le due donne sono decedute invece al Northwestern Memorial Hospital. Da quanto si apprende, tre dei feriti versano in condizioni critiche, un'altra persona è in condizioni serie e altre dieci hanno subito ferite di lieve o moderata entità.

La polizia sta ancora indagando, ma una fonte ha riferito ad ABC7 che si ritiene siano coinvolti più tiratori. Un testimone ha raccontato di aver udito almeno due dozzine di spari prima che diversi agenti di polizia si precipitassero sul posto. Diversi bossoli sono stati rinvenuti all'interno e all'esterno del locale.

Lo stesso isolato è stato teatro di un’altra sparatoria nel novembre 2022, quando la stessa discoteca si chiamava Hush Lounge. Allora, una persona venne uccisa e altre tre rimasero ferite dopo che un gruppo che era stato cacciato dal locale aveva iniziato a litigare. La polizia aveva chiuso la discoteca Hush dopo quella sparatoria e questa successivamente ha riaperto come Artis Lounge.