“Chicago è la città più pericolosa al mondo”, Trump annuncia misure urgenti contro la criminalità

Roma, 2 settembre 2025 – Dalle parole ai fatti. Dopo aver rivendicato sul suo social Truth che la capitale Washington Dc “è praticamente, in soli 14 giorni, una zona 'crime free'. E le persone che vivono e lavorano lì sono estasiate”, il presidente Usa annuncia la ricetta Trump anche per Chicago, che ritiene “la città più pericolosa al mondo, di gran lunga”.

Donald Trump

Risolverò il problema della criminalità rapidamente proprio come ho fatto a Washington Dc. Chicago sarà di nuovo sicura, e presto

Lo scrive su Truth il presidente americano, commentando l'escalation di violenza nella terza città più grande degli Stati Uniti e annunciando un suo intervento per le ore 14 (le 20 in Italia). Appuntamento confermato dalla Casa Bianca, che però non ha fornito ulteriori dettagli.

Il tycoon potrebbe annunciare il dispiegamento della Guardia Nazionale a Chicago, dopo aver già inviato unità a Washington Dc e aver esortato il governatore dell'Illinois JB Pritzker a intervenire per risolvere il problema della criminalità a Chicago, altrimenti sarebbe intervenuto lui. “JB Pritzker, il debole e patetico governatore dell'Illinois, ha appena detto di non aver bisogno di aiuto per prevenire la criminalità. È Pazzo. Meglio che risolva la situazione, in fretta, oppure arriviamo noi! Maga”, ha scritto Trump nei giorni scorsi, prima che il bilancio del weekend facesse registrare un’impennata di violenze. “Almeno 54 persone sono state ferite a colpi d'arma da fuoco a Chicago durante il fine settimana, 8 sono state uccise. Gli ultimi due fine settimana sono stati simili” conclude il tycoon.

Intanto un giudice federale ha vietato all'amministrazione Trump di schierare la Guardia Nazionale in California per combattere la criminalità, ritenendolo un uso illegale, in violazione delle leggi federali. Charles Breyer, magistrato con sede a San Francisco, ha emesso l'ordinanza per la corte del distretto settentrionale della California. Trump aveva ordinato a 4.000 membri della Guardia Nazionale e 700 Marines statunitensi in servizio attivo di recarsi a Los Angeles a giugno, in risposta alle proteste contro i raid per l'immigrazione.