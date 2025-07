Chi sono i due italiani detenuti ad Alligator Alcatraz e perché sono lì

Roma, 19 luglio 2025 - Due italiani sono detenuti nel Alligator Alcatraz, il nuovo centro di detenzione per migranti illegali, sorto sulle paludi delle Everglades della Florida. Descritto come un campo di concentramento da uno dei due nostri connazionali, non solo è sorvegliato dalle guardie ma anche da una natura selvaggia fatta di alligatori, pitoni e mille pericoli.

Ma chi sono i due italiani incarcerati in questo centro di detenzione che dovrebbe far sembrare Guantanamo un parco giochi, e perché sono lì?

Uno si schiama Fernando Eduardo Artese, italo argentino di 63 anni, ed è finito tra le fauci di ferro di Alligator per una guida senza patente. Il problema però è legato all'immigrazione, infatti come ha raccontato la figlia Carla ai media della Florida, suo padre era un immigrato clandestino, e non si era presentato il marzo scorso all'udienza in tribunale perché temeva di essere fermato dalle autorità dell'immigrazione mentre compariva davanti al giudice.

Infatti Artese era entrato da quasi 10 anni negli Usa arrivando dalla Spagna e sfruttando il suo passaporto italiano che permetteva una esenzione del visto per 90 giorni. Però Artese aveva superato il periodo consentito ed era diventato a tutti gli effetti un clandestino. La sua famiglia lo aveva raggiunto nel tempo, la moglie di 62 anni nel 2018, con un visto per studenti, e la figlia 19enne, arrivata legalmente.

Ma alla fine giugno, poco prima di imbarcarsi in un viaggio con Carla per recarsi in California, poi in Argentina e Spagna, un viaggio che padre e figlia volevano documentare in un canale YouTube dal nome 'Argentinomade', è stato arrestato. Artese ha visto scattare le manette vicino a Jupiter, in Florida, per il mandato di cattura legato all’accusa di guida senza patente per cui aveva non si era presentato in tribunale.

Dopo l'arresto Artese è stato portato al carcere delle Martin County. La sua famiglia ha pagato subito una cauzione da 250 dollari per farlo uscire, ma non è bastato. E il 63enne è rimasto dietro le sbarre per i problemi con l'immigrazione. "Non lo vediamo dal 25 giugno, ed è ad Alcatraz dal 3 luglio”, ha detto la figlia Carla al Tampa Bay Times. Il padre le ha raccontato che inferno è Alligator, "un campo di concentramento. Ci trattano come criminali, è una ricerca di umiliazione”.

L'altro è il siciliano Gaetano Cateno Mirabella Costa, di 45 anni, che vive in Florida da alcuni anni, ma è originario di Fiumefreddo, a Catania. Dal sito dello sceriffo della contea di marno si scopre che il 3 gennaio del 2025 Costa è stato sorpreso e arrestato per possesso di droga, quindi liberato qualche giorno dopo. Poi però il 17 marzo è stato nuovamente arrestato, e rilasciato il 22 marzo. Dalle carte non emerge da quanto si trovi nel carcere di Alcatraz Alligator, bastione della lotta promessa da Trump in campagna elettorale ai migranti irregolari. Lo stesso tycoon visitando il centro lo ha definito "controverso", ma ha anche aggiunto che non gliene "frega nulla. Potrebbe essere più duro della vera Alcatraz".