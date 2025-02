Roma, 3 febbraio 2025 - Armen Sargsyan, ucraino di 46 anni ucciso nell'attentato di Mosca, è inserito nel database del sito web 'Peacemaker' ed è ricercato in Ucraina dal 2015. Sargsyan (O anche Armen Sarkisian) è una vecchia conoscenza di Kiev per il suo passato di fedelissimo del presidente filorusso Viktor Yanukovich, ed è accusato di essere stato un reclutatore dei picchiatori (unità titushki) che il regime mandava in piazza Maidan nel 2014 per far desistere la protesta europeista.

Sargsyan, noto anche come Armen Gorlovsky, è stato sempre molto attivo sul fronte dell'indipendenza del Donbass, e molto vicino a Mosca. E' il presidente della Federazione pugilato nella regione di Donetsk, ma soprattutto è il fondatore del Battaglione ArBat nel 2022.

Il gruppo paramilitare, originariamente composto da armeni e ucraini filo-russi del Donbass, ha combattuto anche nel Kursk, l'ultima volta è stato avvistato in Ucraina in direzione di Toretsk. La sua nascita si deve soprattutto alla sponsorizzazione del miliardario russo-armeno Samvel Karapetyan, col benestare di Mosca. Infatti nei piani del Cremlino battaglione ArBat avrebbe dovuto limitare il raggio di azione della Wagner di Evgheni Prigozhin.

Secondo gli 007 ucraini ArBat è nato a Gorlovka , e nel 2023 ricevette nuove forze perché Sargsyan, nominato "sovrintendente" delle prigioni in tutto il territorio della Federazione Russa e dei territori occupati dell'Ucraina, ha iniziato a reclutare detenuti, criminali recidivi con condanne pesanti e quindi disposti a combattere per riottenere la libertà.

Sargsyan negli anni è entrato nella cerchia ristretta dei fedeli a Putin, lo prova una foto con Adam Delimkhanov, braccio destro del leader ceceno Ramzan Kadyrov, e la sua vicinanza ai servizi segreti russi e ceceni.

L'ArBat negli anni è stato incorporato nella Brigata Internazionale "Pyatnashka", parte a sua volta della compagnia mercenaria russa "Redut" sotto il comando diretto del ministero della Difesa russo. E come i Wagner anche ArBat è sospettato di attentati contro i civili ucraini, come l'omicidio del giornalista Vyacheslav Veremiy.