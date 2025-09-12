Chi è Tyler Robinson, il sospetto killer di Charlie Kirk. La foto con la mitragliatrice e quel costume ad Halloween

Roma, 12 settembre 2025 – Ha 22 anni e si chiama Tyler Robinson. Il presunto killer di Charlie Kirk è stato arrestato ieri sera alla polizia a Saint George, città di poco meno di 100 mila abitanti nello Stato dello Utah, non lontano dallo Zion National Park e a circa 400 chilometri dal campus nel quale è stato ucciso il 31enne attivista conservatore Usa. Robinson è uno studente della Utah University, ha due fratelli minori e nel 2017 si era mascherato da Donald Trump ad Halloween.

La sua identità, anticipata dai media americani, è stata ufficializzata in una conferenza stampa con il direttore dell’Fbi, Kash Patel, e il governatore dello Utah, Spencer Cox. “Buongiorno signore e signori, l'abbiamo preso", ha esordito Cox parlando ai giornalisti. E ha confermato che Robinson ha confessato l’omicidio di Kirk. Pare che il sospettato usasse armi fin da bambino. Il Daily Mail riferisce di almeno una foto che lo ritrae con una mitragliatrice M2 Browning calibro 50.

Un frame del sospetto killer di Charlie Kirk. In relazione all'omicidio è stato arrestato il 22enne Tyler Robinson

L’arresto

Ad avvisare l’ufficio dello sceriffo di Washington sarebbe stato un familiare del sospettato (il padre secondo diversi media Usa). Lo stesso parente, ha spiegato il governatore, ha raccontato che Robinson "negli ultimi anni era diventato più politico", ricordando una cena in cui aveva menzionato l'arrivo dell’attivista conservatore alla Utah Valley University e aveva commentato con un familiare che "Kirk era pieno di odio e diffondeva odio".

A incastrare il 22enne alcune conversazioni con il coinquilino, intercettate dagli investigatori, in cui l’arrestato faceva luce sul piano. Quel coinquilino, interrogato, ha mostrato loro dei messaggi tra lui e un account con il nome "Tyler" sull'app di messaggistica Discord.

Nei messaggi, "Tyler" dichiarava la necessità di recuperare un fucile da un punto di consegna, lasciarlo in un cespuglio, sorvegliare l'area in cui il fucile era stato lasciato e di tenerlo avvolto in un asciugamano. Si parlava anche di incidere proiettili, di un mirino e del fatto che il fucile fosse "unico".

A dare l’annuncio della presa in custodia del sospettato il presidente Usa Donald Turmp durante un intervento in diretta tv su Fox News. Il numero uno della Casa Bianca ha detto di sperare che l’assassino del co-fondatore di Turning Point Usa, uno dei suoi uomini più fidati, sia condannato alla pena di morte.

Charlie Kirk pochi istanti prima di essere colpito a Morte nel campus di Orem, in Utah (Ansa)

L’omicidio e la caccia all’uomo

Il killer ha ucciso l’attivista di destra americano sparando un colpo solo dal tetto di un edificio posizionato a circa 180 metri dal gazebo in cui Kirk stava parlando da circa 20 minuti. Il proiettile ha centrato al collo quello che molti definivano “l’influencer di Trump”, non lasciandogli scampo.

L'area boschiva dove è stata trovata l'arma con cui è stato ucciso di Charlie Kirk (Ansa)

Immediata è scattata la caccia all’uomo, con diversi video del sospettato in possesso della polizia, uno dei quali diffuso stamane dall’Fbi, in cui si vedeva un ragazzo, apparentemente di giovane età, in jeans, maglietta a scura, cappellino e occhiali da sole. Rinvenute poco dopo le impronte di piedi e palmi, così come è stata ritrovata in un bosco l’arma usata per uccidere: un fucile da caccia Mauber calibro 30-06. Sulle munizioni comparivano scritte antifasciste e pro transgender. Oggi il governatore dello Stato Utah ha dichiarato che sul proiettile era incisa la frase “Bella Ciao”. Nonostante le oltre 7.000 segnalazione e le indagini serrate, l’Fbi pareva brancolare nel buio. Il killer era introvabile, ammettevano fonti investigative. Fino alla denuncia di 33 ore fa che ha segnato quello che, al momento, sembra l’epilogo del giallo.