Chi è Nikos Michaloliakos, l'ex leader di Alba Dorata ora in libertà condizionata

Atene, 13 settembre 2025 – Nikos Michaloliakos, fondatore e leader storico del partito neonazista greco Alba Dorata, è libero: i giudici hanno deciso di concedergli la libertà condizionata per motivi di salute. Il 67enne era stato condannato a 13 anni e mezzo nel 2020 per aver guidato un'organizzazione criminale 'travestita' da partito politico. A riferirlo è l'agenzia di stampa greca Ana.

Michaloliakos è stato il volto di un movimento che ha incarnato, in Grecia, l’estremismo più radicale e violento emerso dalla crisi economica del 2010. Fondatore di Alba Dorata, ha saputo trasformare un gruppo marginale, xenofobo e antisemita, in una forza parlamentare: nel maggio 2012, sull’onda della rabbia sociale e della disperazione, il partito è entrato in parlamento come terza forza politica del Paese dopo aver ottenuto il 7% dei consensi. Ciò ha destato scalpore: Michaloliakos non ha mai nascosto le sue simpatie per Hitler, né ha esitato a usare la simbologia nazista nei raduni del partito. Alba Dorata ha contribuito poi alla grave situazione di instabilità politica non alleandosi con alcun partito e impedendo la formazione di una maggioranza stabile: i cittadini greci sono tornati alle urne due volte in poco più di un mese.

Non solo parole, ma anche fatti: il partito è stato ritenuto responsabile di una lunga scia di violenza, dal brutale omicidio del rapper antifascista Pavlos Fyssas nel 2013, all'assassinio di un migrante pakistano, passando per pestaggi a pescatori egiziani e sindacalisti comunisti. Per la giustizia greca non si è trattato di episodi isolati, ma di atti sistematici di aggressione. Da quella convinzione, la condanna a Michaloliakos.

Nel maggio 2024, non senza polemiche, al politico era stata concessa la libertà condizionata, revocata – come ricorda Bbc News – poche settimane dopo per via di una condotta non ritenuta adeguata. Ora, grazie a nuove valutazioni mediche, Michaloliakos ha ottenuto nuovamente la possibilità di lasciare il carcere. Una decisione che, anche questa volta, ha sollevato proteste: il partito 'Nuova sinistra' ha definito il rilascio "un colpo alla memoria collettiva e alla lotta per la democrazia". Il Partito comunista ellenico ha chiesto che il provvedimento venga annullato, ricordando che "i crimini di Alba Dorata non hanno scadenza nella coscienza popolare".

Nel frattempo, il processo d'appello che vede al banco degli imputati decine di ex dirigenti di Alba Dorata è ancora in corso. Tra i più illustri ancora dietro alle sbarre c'è l'ex parlamentare ed europarlamentare Yiannis Lagos, che avrebbe giocato un ruolo fondamentale nell'organizzazione dell'assassinio di Fyssas e delle aggressioni xenofobe nei confronti di numerosi immigrati.