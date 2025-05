Chi è Elias Rodriguez, il sospetto attentatore di Washington. Estremista filo-palestinese di Chicago

Washington, 22 maggio 2025 – Ha urlato "Palestina libera" mentre sparava e uccideva due dipendenti dell'ambasciata israeliana all'esterno del Capital Jewish Museum di Washington. Il sospetto autore dell'agguato si chiama Elias Rodriguez ed è un trentenne di Chicago, dove è nato, cresciuto e abita. Una volta fermato dalla sicurezza del museo, ha indicato il punto si era disfatto dell'arma. L'Attorney General americana, Pam Bond, ha detto che ha agito da solo.

Secondo quanto scrive il Times of Israel, è membro di un gruppo di estrema sinistra che si batte per i diritti dei palestinesi. Nel 2017 partecipò a una protesta davanti all'abitazione dell'allora sindaco di Chicago, Rahm Emanuel, in qualità di membro del Partito per il Socialismo e la Liberazione, riporta il giornale del gruppo Liberation. All'epoca, le autorità non ritennero che la protesta fosse legata alle origini israeliane di Emanuel. Ieri il gruppo marxista-leninista aveva esortato online i suoi membri a firmare un impegno volto a fermare il "genocidio" israeliano contro i palestinesi.

Nel riquadro il momento in cui Elias Rodriguez viene fermato dopo l'attentato (Ansa/X)

Gli agenti e artificieri dell'Fbi hanno perquisito il suo appartamento ad Albany Park, uno dei quartieri etnicamente più eterogenei di Chicago, che un tempo ospitava immigrati ebrei. Sulla finestra dell'appartamento sono stati trovati due poster: uno con su scritto "Giustizia per Wadea", il bambino palestinese americano di 6 anni ucciso a Chicago due anni fa; sull'altro "Tikkun Olam significa Palestina libera", laddove Tikkun Olam è un'espressione ebraica per dire "curare il mondo".

Secondo un profilo pubblicato su LinkedIn, dal 2024 Rodriguez lavora come specialista amministrativo per l'American Osteopathic Association, l'organizzazione che rappresenta gli oltre 197.000 medici osteopati e studenti di medicina osteopatica negli Stati Uniti, che ha sede – appunto – a Chicago. In precedenza, l'uomo era ricercatore di storia per un archivio online di resoconti di vita afroamericani fondato dalla Carnegie Mellon University, denominato The History Makers. Nel profilo pubblicato sul sito web dell'archivio si legge che si è laureato all'Università dell'Illinois, "ama leggere e scrivere narrativa, la musica dal vivo, il cinema ed esplorare nuovi luoghi".