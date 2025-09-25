"Se la Nato abbatte aerei russi sarà guerra”. Chi è l’ambasciatore di Mosca che minaccia l’Occidente

Roma, 25 settembre 2025 – “Se la Nato abbattesse i jet russi che violano il suo spazio aereo sarebbe guerra”. Parole che suonano come una minaccia quelle pronunciate dall'ambasciatore russo in Francia, Alexey Meshkov, in un'intervista a Rtl France, rilanciata da Kiyv Independent. Ma chi è Meshkov e perché il suo monito non può essere sottovalutato in un momento di crescente tensione con Mosca, accusata di molteplici violazioni dello spazio aereo nelle ultime settimane.

Chi è

Alexey Meshkov, 66 anni, è ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Federazione Russa in Francia e nel Principato di Monaco. Si è laureato presso l'Istituto statale di relazioni internazionali di Mosca (MGIMO) del Ministero degli Affari Esteri (MAE), ha ricoperto vari incarichi nell’ex Unione Sovietica e poi presso il MAE russo. La sua carriera spazia da assistente di base a vice ministro degli Affari Esteri, come si legge sul sito del Consiglio per gli affari internazionali russo.

La carriera

Dal 2004 al 2012 è stato ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Federazione Russa in Italia e nella Repubblica di San Marino. Dal 2006 al 2012, Meshkov è stato rappresentante permanente della Russia presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO) e il Programma Alimentare Mondiale (PAM). Dal 2012 al 2017, vice ministro degli Affari Esteri della Federazione Russa.

Premi, quando parlò dell’europeità della Russia

Ha anche ricevuto diversi premi e onorificenze statali come quello dell’Ordine dell’Amicizia. Mentre era ambasciatore straordinario in Italia, a maggio del 2012, ricevendo in Italia il premio Gorky, assieme all’ex presidente della Camera Fausto Bertinortti e all’ex ministro della Cultura e giornalista Rai Gennaro Sangiuliano, Meshkov parlò dell’importanza dell’Europa Unita sottolineando i tratti che accomunano l’Italia e la “forte europeità della Russia”, che affonda le sue radici in un terreno comune a quello di numerosi paesi europei. Parole che sembrano pronunciate da un’altra persona, o meglio in un’era senza guerre.