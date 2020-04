Roma, 18 aprile 2019 - Gli incendi a Chernobyl sono ripresi. Come temuto, i forti venti hanno fatto riprendere dalla notte tra il 15 e il 16 aprile diversi focolai dell'incendio che dal 7 aprile divampa nella zona di esclusione del disastro nucleare. Funzionari di Kiev hanno lanciato un avvertimento ai cittadini affinché chiudano le finestre e restino in casa, poiché la sera del 16 aprile il fumo ha raggiunto la capitale Kiev, che è investita anche da una tempesta di polvere e di sabbia (i forti venti hanno sollevato molta polvere dopo un inverno molto secco). Alle 23:10, Kiev aveva un indice di qualità dell'aria di 380, valutato "pericoloso", secondo il sito web di monitoraggio IQAir.

"Il fumo - ha detto l'amministrazione comunale in una nota - è causato dagli incendi nell'Oblast di Zhytomyr e nella zona di esclusione, e potato dal vento da nord-ovest". "Due giorni dopo che sono stati per lo più spenti _ ha detto il capo del servizio di emergenza dello Stato Mykola Chechotkin _ gli incendi boschivi nella zona di esclusione di Chornobyl sono ripresi in tre nuovi punti, a causa dei forti venti . Gli incendi non rappresentano una minaccia per la centrale nucleare o per altre infrastrutture critiche".

L'IRSN - l'autorità per la sicurezza nucleare francese - ha aggiornato la modellizzazione delle traiettorie delle masse d'aria dall'area del fuoco che ora copre il periodo dal 3 al 20 aprile 2020.

Video: la nube radioattiva lascia l'Italia

Secondo la nuova modellizzazione la presenza di mase d'aria con particelle radioattive sollevate dagli incendi delle foreste contaminate cessa il 14 aprile su gran parte dell'italia, proseguendo su Sicilia e Sardegna fino al 16. Questa simulazione - modellizzazione inversa - è stata effettuata partendo dal presupposto che le emissioni radioattive medie, avvenute tra il 3 e il 12 aprile 2020, continueranno dal 14 al 20 aprile 2020.

Gli incendi

Relativamente ai focolai, le immagini satellitari del 17 aprile 2020 alle 8:24 mostrano in particolare:

• una grande sorgente di incendio situata a circa 70 km a ovest della centrale di Chernobyl e che si estende per 25 km a ovest. Gli incendi rappresentano una superficie totale di circa 220 km 2 (22.000 ha);

• un'altra importante fonte di incendio in un'area situata a circa 30 km a ovest della centrale di Chernobyl ai margini della zona di esclusione;

• due focolai più piccoli nella zona di esclusione molto vicino alla centrale (circa 2 km)

"Non ci sono conseguenze per la salute"

"Nei prossimi giorni _-scrive IRSN il 17 aprile - le previsioni meteorologiche indicano che le masse d'aria si sposteranno verso Est-Sud-Est. La gestione rimarrebbe sostanzialmente stabile fino al 20 aprile". "L'attuale sviluppo di questi incendi - scrive IRSN - non cambia, in ordine di grandezza, le valutazioni di dosimetria fatte dall'IRSN nella sua nota del 15 aprile 2020. Rimangono, secondo gli scenari studiati, da debole a estremamente debole, vicino alle fonti di incendio o a Kiev. Allo stesso modo _-minimizza IRSN - la stima dell'impatto derivante dall'inalazione della radioattività portata dalle masse dell'aria che arriva in Francia rimane invariata e senza conseguenze per la salute".

Chernobyl, i rischi

"Per quanto riguarda la sicurezza dell'impianto di Chernobyl, il principale rischio associato agli incendi delle foreste - osserva IRSN - è la perdita di energia elettrica, ad esempio se si interrompono le linee elettriche al di fuori del sito nucleare". E aggiunge: "Lo scenario di perdita totale degli alimentatori elettrici è stato analizzato nel 2011 in particolare nel quadro di 'stress test' effettuati in Europa dopo l'incidente a Fukushima Daiichi in Giappone".

Questa analisi "indica che in assenza di raffreddamento della piscina l'installazione ISF-1, la temperatura dell'acqua di questa installazione aumenterebbe molto gradualmente fino a sessanta gradi. Non è probabile che ciò metta a repentaglio la sicurezza dell'installazione, mantenendo un volume sufficiente di acqua e una temperatura del carburante accettabile".

"Per altre recenti strutture di stoccaggio in loco per materiali radioattivi e il sarcofago dell'unità 4 - aggiunge IRSN - le perdite totali di alimentazione elettrica che potrebbero essere collegate, ad esempio, agli incendi in corso sono tra i rischi che sono stati presi in considerazione dagli studi sulla sicurezza a monte alla loro concezione".