Chef Rubio, il post choc su Cecilia Sala che fa indignare Mentana: “Miserabile”

Roma, 28 dicembre 2024 – Con i suoi post provocatori non smette di alimentare le polemiche sui social Chef Rubio, all’anagrafe Gabriele Rubini, volto noto della tv. Ultima in ordine di tempo quella sul caso Cecilia Sala, la giornalista italiana arrestata in Iran, forse per ritorsione del regime di Teheran in seguito all’arresto di un cittadino iraniano all’aeroporto di Malpensa.

Chef Rubio e il tweet che ha fatto indignare Enrico Mentana

“Lunga vita all’Iran e a chi resiste alle ingerenze imperialiste. Miracolate sioniste e spie con la passione dei viaggi non dovrebbero essere compiante, ma condannate” scrive chef Rubio su X e tanto basta per scatenare una valanga di reazioni, in massima parte indignate. Tra i primi a scagliarsi contro lo chef, il direttore del Tg La7 Enrico Mentana, che già in passato ha avuto accesi scontri con Rubini per le sue posizioni.

"Non è obbligatorio avere a cuore la sorte di una giovane donna italiana arrestata in Iran – scrive Mentana su Instagram, dove riprende il commento di Chef Rubio, condannandolo senza giri di parole –. Non è obbligatorio far proprie le raccomandazioni della Farnesina di non dire cose che rischino di far saltare le delicate trattative per riportarla in patria. Ma denunciare falsamente quella donna di avere un ruolo che le aggraverebbe la posizione in modo pericolosissimo è inumano e criminale. C’è solo da sperare che anche in Iran sappiano quanto sia miserabile e indegno d’ascolto costui” conclude il giornalista.