Cosa vuol dire “sumud”, la parola della resistenza palestinese e perché riguarda anche noi

Nelle ultime settimane il termine arabo sumud è rimbalzato da una parte all’altra del web finendo al centro dei discorsi. Nelle ultime ore il pensiero va alla Global Sumud Flotilla, che l’ha scelto per il suo nome, ma la parola possiede una storia più lunga e tortuosa.

Che cosa significa e perché dobbiamo imparare questo concetto? Oggi sumud diventa una parola chiave per comprendere la strategia della resistenza non violenta.

Greta Thunberg sulla Global Sumud Flotilla

Che cosa significa la parola sumud?

Ogni parola nella sua lingua d’origine possiede sempre una sfumatura intraducibile. Il termine “sumud” (صمود) deriva dal verbo arabo ṣamada: il senso si avvicina alla sfera di significato legata a “resistere”, “restare saldi”, “non cedere”, ma anche “salvare”.

Il termine sumud entra nel linguaggio politico e culturale palestinese dopo la Guerra dei Sei Giorni del 1967 quando inizia a essere utilizzato per esprimere una scelta culturale e politica: la determinazione a rimanere nella propria terra nonostante occupazione e pressioni economiche.

Se negli ultimi anni siamo stati sensibilizzati al concetto di “resilienza” come capacità di affrontare la difficoltà e superare l’ostacolo integrandolo nella nostra consapevolezza, la parola sumud conduce a una riflessione ulteriore, legata al radicamento. Coltivare, nutrire e salvaguardare le proprie radici significa sentirsi parte di un contesto, portare con sé la propria storia e rappresenta un bisogno fondamentale dell’essere umano, in grado di contribuire al senso e alla direzione che diamo all’esistenza.

Il valore politico e culturale

Il termine sumud indica un atteggiamento e un modo di stare, uno stile di vita. Descritto come una strategia di sopravvivenza e resistenza quotidiana, sumud è restare fermi come scelta di restare nelle proprie case e mantenere vive le comunità. È considerato un concetto cardine della resistenza non violenta.

Ma sumud rappresenta anche la resistenza in quanto impegno attivo e partecipazione ad azioni collettive in grado di creare reti sociali, scuole e sostegno economico. Nel tempo è diventato un elemento identitario, richiamato nell’arte, nella letteratura e nella fotografia.

Disobbedienza civile non violenta

Dal 1967 le proteste non violente organizzate dai palestinesi, come scioperi generali, boicottaggi e manifestazioni, sono state strettamente legate al concetto di sumud. Una delle risposte all’aumento delle demolizioni israeliane intorno ad At-Tuwani e nei villaggi vicini delle colline a sud di Hebron è l’azione di gruppi come “Youth of Sumud”, collettivi ispirati al principio della non violenza e nati con l’obiettivo di organizzare proteste contro l’occupazione, nonostante le continue intimidazioni da parte di militari e coloni.

La definizione proposta dall’intellettuale palestinese Raja Shehadeh, fondatore dell’organizzazione “Al-Haq” per la difesa dei diritti umani, affiliata a Human Rights Watch, ha inteso il concetto di sumud come un atteggiamento di vita non violento capace di tracciare una “terza via” tra l’accettazione dell’occupazione e la lotta armata, dando voce a quei palestinesi che si rifiutavano di abbandonare la propria terra e cercavano di continuare la vita quotidiana. Nel suo libro “The Third Way”, l’autore e attivista, contemplando il paesaggio osserva l’ulivo, albero presente sul territorio da tempo immemore, ed è così che questa pianta dalle radici forti diventa immagine e simbolo del senso di sumud.

Portare avanti la quotidianità in condizioni spesso impossibili è già di per sé una forma di resistenza non violenta. Inoltre, il concetto di sumud ha ispirato forme di disobbedienza civile non violenta, sia statiche sia attive, che hanno toccato anche il mondo dell’arte.

Oggi la parola sumud è stata scelta da Global Flotilla. A guidare il progetto ci sono attivisti, giuristi e volontari provenienti da oltre 40 Paesi, sostenuti da personalità del mondo della cultura, dell’arte e dell’attivismo — tra cui l’attrice Susan Sarandon, l’attore Liam Cunningham, lo storico Alessandro Barbero, cantanti, artisti — che hanno aderito come ambasciatori simbolici della missione. La scelta del termine sumud per battezzare la flottiglia sottolinea il legame con la filosofia della resistenza non violenta e e il richiamo al diritto internazionale umanitario.

La Global Sumud Flotilla

La missione internazionale Global Sumud Flotilla nasce nel 2025 per rompere il blocco navale di Gaza e creare un corridoio umanitario civile. Riunisce organizzazioni come Freedom Flotilla Coalition, Global Movement to Gaza, Maghreb Sumud Flotilla e Sumud Nusantara. È considerata la più grande flottiglia civile mai organizzata, con oltre 50 imbarcazioni partite da diversi porti del Mediterraneo.

Situazione aggiornata nelle ultime ore

Le prime imbarcazioni sono partite il 30 e 31 agosto da Genova e Barcellona. Ma a causa del maltempo, la flottiglia di Barcellona è stata costretta a rientrare.

Nella giornata del primo settembre le autorità israeliane hanno annunciato misure di fermo. Il ministro della Sicurezza nazionale israeliano, Itamar Ben Gvir, ha presentato al governo di Netanyahu la proposta di trattare i membri della flotta alla stregua di terroristi, oltre alla requisizione di tutte le imbarcazioni.

Maria Elena Delia, portavoce per l'Italia della Global Sumud Flotilla, all’ANSA ha commentato: "Noi andremo avanti. Non ci facciamo intimorire perché sappiamo di muoverci nella totale legalità. Mi auguro, nel caso in cui Israele metta in pratica arresti con il carcere duro, che il nostro governo intervenga perché siamo cittadini italiani e navighiamo in acque internazionali. Quindi Israele non ha alcun diritto di arrestarci e sequestrare le nostre navi". Al riguardo ha aggiunto: "Noi stiamo facendo tutto secondo le regole. Questa missione è totalmente legale, pacifica e umanitaria. Non vedo come portare cibo e acqua a una popolazione che sta morendo di fame, oltre che di bombardamenti, possa essere considerato un appoggio ad Hamas".

La sera del primo settembre la Sumud Flotilla è ripartita, senza venire meno alla ferma intenzione di mobilitare l’attenzione dei governi per l’apertura di un corridoio umanitario così da portare aiuti alla popolazione di Gaza. Le persone imbarcate sono circa 300, provenienti da 44 Paesi: tutti hanno sottoscritto principi di non violenza. Tantissimi gli artisti e le persone in tutto il mondo che stanno esprimendo solidarietà e sostegno alla missione umanitaria, attraverso azioni e messaggi sui social: un modo per accendere l’attenzione sulla necessità di prendere posizione rispetto a Israele e intervenire a favore di Gaza. L’arrivo delle navi è previsto per metà settembre, salvo ulteriori impedimenti.