Chat top secret Usa con piani di guerra, Waltz: “Colpa mia, ho inserito io il giornalista per errore”

Roma, 26 marzo 2025 – Mike Waltz si assume la "piena responsabilità" di aver aggiunto per errore un giornalista nella chat di gruppo in cui vertici dell'amministrazione americana discutevano di imminenti attacchi nello Yemen. Il consigliere per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti ha fatto mea culpa in un'intervista a Fox News. "Mi assumo la piena responsabilità. Ho creato il gruppo; il mio compito è assicurarmi che tutto sia coordinato", ha detto alla conduttrice Laura Ingraham, aggiungendo di non conoscere personalmente Jeffrey Goldberg, il giornalista aggiunto alla chat.

Le dichiarazioni di Waltz arrivano all'indomani della rivelazione di quest'ultimo, che è caporedattore dell'Atlantic, sul fatto di essere stato aggiunto a un gruppo sull’app di messaggistica Signal, che includeva il vicepresidente J.D. Vance, il segretario alla Difesa Pete Hegseth, il segretario di Stato Marco Rubio e altre figure di alto profilo dell'amministrazione di Donald Trump che discutevano di "dettagli operativi" degli attacchi pianificati contro gli Houthi nello Yemen.

Il racconto di Goldberg sull'Atlantic suggeriva che Waltz lo avesse invitato per errore alla chat. Il famoso giornalista è rimasto nel gruppo senza essere scoperto mentre i membri del gabinetto del presidente Donald Trump discutevano di politica e coordinavano un'ondata di bombardamenti, una violazione straordinaria che, secondo i critici, avrebbe detto ha messo a rischio la sicurezza nazionale.

"È imbarazzante, sì. Andremo a fondo della questione", ha detto Waltz, incalzato dalla conduttrice televisiva, per poi aggiungere che si sta consultando con Elon Musk. "Abbiamo le migliori menti tecniche che stanno esaminando come è successo". Poi ha attaccato Goldberg, definendolo la "feccia dei giornalisti". "Ovviamente non ho visto questo perdente nel gruppo. Sembrava qualcun altro. Se l'abbia fatto deliberatamente o se sia successo in qualche altro modo tecnico è qualcosa che stiamo cercando di capire", ha detto. Tuttavia Waltz non ha fornito alcuna prova di come Goldberg avrebbe potuto "deliberatamente" finire nel gruppo.