“Ore 12.15: lancio F-18. Pacchetto primo attacco”. Ecco le chat di guerra Usa svelate da The Atlantic

Washington, 26 marzo 2025 - Il capo redattore di ‘The Atlantic’ Jeffrey Goldberg ha pubblicato sul magazine "i piani di guerra" condivisi nella chat del Pentagono dove era stato invitato per errore. Una decisione, spiega, dopo che il presidente Usa Donald Trump, il segretario alla difesa e i vertici dell'intelligence hanno sostenuto ieri che nella chat non c'erano piani di guerra o materiale classificato.

The Atlantic ha pubblicato gli screenshot dei messaggi inviati tra i massimi funzionari dell'amministrazione Trump tramite l'app crittografata Signal, che descrivevano in dettaglio i tempi e gli obiettivi degli attacchi militari contro gli Houthi nello Yemen, sostenendo che la narrativa della Casa Bianca giustifica una divulgazione il più completa possibile. La rivista spiega di aver deciso che "c'è un chiaro interesse pubblico nel divulgare il tipo di informazioni che i consiglieri di Trump hanno incluso nei canali di comunicazione non sicuri, soprattutto perché le figure di spicco dell'amministrazione stanno tentando di minimizzare il significato dei messaggi che sono stati condivisi".

A sx il presidente Donald Trump parla con il vicepresidente JD Vance, il segretario della Difesa Pete Hegseth e il consigliere per la Sicurezza nazionale Mike Waltz

Non tutti i messaggi sono stati pubblicati (la rivista ha scelto di non divulgare il nome di un agente della Cia che fungeva da capo dello staff del direttore dell'agenzia John Ratcliffe), ma The Atlantic ne ha pubblicati la maggior parte. I messaggi mostrano informazioni dettagliate sui tipi di aerei utilizzati per colpire gli Houthi e il calendario dell'attacco. Svelate anche le opinioni schiette di alti funzionari dell'amministrazione Trump, tra cui il vicepresidente JD Vance, il segretario alla Difesa Pete Hegseth e il consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz.

“The Atlantic ha ammesso: quelli non erano 'piani di guerra'. Tutta questa storia è un'altra bufala scritta da un odiatore di Trump, noto per la sua retorica sensazionalistica", è l’attacco su X della portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt, secondo la quale la chat pubblicata da The Atlantic non contiene 'piani di guerra', contrariamente quanto ribadito dal magazine.

Ecco alcuni dei messaggi pubblici da ‘The Atlantic’:

Alle 11.44 Hegseth scrive, in maiuscolo:

"AGGIORNAMENTO SQUADRA”.

E poi:

“12.15: lancio F-18 (pacchetto 1° attacco)”

“13.45: Inizia la finestra di primo attacco dell'F-18 'Trigger Based' (il terrorista bersaglio si trova nella sua posizione nota, quindi dovrebbe essere in orario, inoltre, lancio dei droni d'attacco (MQ-9)”.

The Atlantic sottolinea: "Fermiamoci qui un attimo per sottolineare un punto. Questo messaggio mostra che il segretario alla difesa degli Stati Uniti ha inviato un messaggio a un gruppo che includeva un numero di telefono a lui sconosciuto, il cellulare di Goldberg, alle 11:44. Ciò è avvenuto 31 minuti prima del lancio dei primi aerei da guerra statunitensi e due ore e un minuto prima dell'inizio di un periodo in cui un obiettivo primario, il "Target Terrorist" degli Houthi, era previsto che venisse ucciso da questi aerei americani. Se questo messaggio fosse stato ricevuto da qualcuno ostile agli interessi americani, o da qualcuno semplicemente indiscreto e con accesso ai social media, gli Houthi avrebbero avuto il tempo di prepararsi per quello che avrebbe dovuto essere un attacco a sorpresa alle loro roccaforti. Le conseguenze per i piloti americani avrebbero potuto essere catastrofiche”.

Il testo di Hegseth continua poi:

“14.10: lancio di altri F-18 (2° pacchetto di attacco)”

“14.15: droni d'attacco sul bersaglio (questo è quando le prime bombe cadranno sicuramente, in attesa di obiettivi 'basati su trigger' precedenti)”

“15.36: F-18 secondo Strike Starts – inoltre, vengono lanciati i primi Tomahawk in mare.”

Poco dopo, il vicepresidente JD Vance invia un messaggio al gruppo: "Dirò una preghiera per la vittoria".