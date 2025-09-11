Charlie Kirk, il killer sparito nel nulla. Era su un tetto, ha sparato da 100 metri

Washington, 11 settembre 2025 – Ancora nessun sospettato per l’omicidio di Charlie Kirk, attivista della destra Usa ucciso ieri durante un comizio nel campus della Utah Valley University a Orem. “Un attacco mirato contro un individuo”, lo ha definito la polizia mentre i video del momento in cui Kirk viene colpito a morte hanno fatto il giro del web e sconvolto gli Stati Uniti.

Le indagini

La caccia al killer prosegue, le autorità riferiscono che nessuna delle due persone fermate dopo l’omicidio ha alcuno legame con la sparatoria. Lo hanno dichiarato l'Fbi e il Dipartimento di sicurezza pubblica dello Utah in una nota congiunta. Uno dei due fermati è stato incriminato per intralcio alla polizia.

Donald Trump e Charlie Kirk e, a destra, una veglia per l'uccisione dell'attivista di estrema destra

L'attentatore ha sparato un solo colpo, secondo Beau Mason, Commissario del Dipartimento di Pubblica Sicurezza dello Utah. Il proiettile sarebbe stato esploso dal tetto di un edificio lontano un centinaio di metri dalla tenda dove stava parlando la vittima. Kirk è stato centrato quando aveva iniziato il suo discorso da una ventina di minuti, mentre rispondeva a una domanda sulle sparatorie di massa. Dopo essere stato colpito, è stato trasportato "con un mezzo privato" al Timpanogos Regional Hospital, dove è morto, hanno riferito le autorità.

Oltre mille persone erano presenti all'evento nel campus al momento dell’attacco. Testimoni hanno raccontato scene di panico e confusione, con centinaia di studenti e partecipanti in fuga. Continua in tutti gli Stati Uniti la caccia all'assassino di Charlie Kirk, ucciso ieri sera a colpi d'arma da fuoco durante un comizio alla Utah Valley University. L'Fbi ha fatto appello a quanti stavano ascoltando Kirk a condividere informazioni, foto e video dell'omicidio. Chiuso immediatamente il campus che non riaprirà fino a lunedì.

Un frame di un video che mostra il momento in cui Kirk viene colpito dal proiettile

Chi era Charlie Kirk

Charlie Kirk, 31 anni, era il fondatore del movimento giovanile conservatore Turning Point USA e veniva considerato uno dei più stretti alleati del presidente Donald Trump. Che ha espresso cordoglio con un messaggio sui social: "Il grande, anzi leggendario, Charlie Kirk, è morto. Era un vero patriota, amato e ammirato da tutti, soprattutto da me, e ora non è più con noi". La Casa Bianca ha ordinato che le bandiere americane siano issate a mezz'asta fino a domenica sera.

Da oltre un decennio un volto noto della destra conservatrice americana, Kirk aveva co-fondato Turning Point USA nel 2012, trasformando l'organizzazione in una piattaforma capace di mobilitare centinaia di migliaia di studenti e simpatizzanti, con frequenti eventi nei campus universitari.

Negli ultimi anni aveva consolidato un rapporto diretto con il presidente degli Stati Uniti, al punto da partecipare ai processi informali di selezione dei futuri nominati dell'amministrazione.

Morte di Charlie Kirk, bandiere a mezz'asta alla Casa Bianca (Ansa)

Le reazioni in Usa

L’uccisione dell’attivista è solo un nuovo capitolo della tensione che sta lacerando gli Stati Uniti. Immediata e corale la condanna bipartisan per i fatti di Orem. Numerosi parlamentari repubblicani hanno denunciato l'attacco come un "atto vile contro la libertà di parola". Dal fronte democratico, il governatore della California Gavin Newsom ha scritto che la violenza è "disgustosa, spregevole e riprovevole", mentre la leader democratica alla Camera, Hakeem Jeffries, ha parlato di "un colpo alla democrazia che non può e non deve essere tollerato".