Venerdì 12 Settembre 2025

Se la Polonia si blinda

Beppe Boni
Se la Polonia si blinda
Esteri
12 set 2025
12 set 2025
REDAZIONE ESTERI
Il killer di Charlie Kirk è stato arrestato, l’annuncio di Trump

L’arresto è stato reso noto dal presidente degli Stati Uniti: “Spero che sia condannato a morte”. E’ stato consegnato alla polizia dal padre

Il killer di Charlie Kirk è stato arrestato, l’annuncio di Trump
Roma, 11 settembre 2025 – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che il presunto killer di Charlie Kirk è stato arrestato.

Donald Trump con Charlie Kirk
Donald Trump con Charlie Kirk

Consegnato dal padre

Il numero uno della Casa Bianca lo ha reso noto durante un'intervista all'emittente "Fox News". "Credo, con un alto grado di certezza, che ce l'abbiamo. (L'uomo) è in custodia", ha detto il tycoon durante la trasmissione. Trump ha precisato che il sospetto è stato consegnato alle autorità da "qualcuno molto vicino a lui", consegnato dal padre “un uomo di fede” ha aggiunto. Il presidente ha aggiunto: "Spero che sia condannato a morte". Secondo Trump l'uccisione di Kirk sarebbe un "episodio isolato, non parte di una rete".

Imprendibile, anche una taglia su di lui

Sembrava imprendibile, la polizia sapeva tutto del killer: come si era mosso, che arma aveva usato, quale è stato il movente (antifascista e pro-gender, secondo i media) e lo si era anche visto in faccia. Mancava solo lui . L'Fbi ha brancolato nel buio ed era arrivata a diffondere la foto per chiedere aiuto, dietro una ricompensa di 100 mila dollari.

Preso il presunto killer di Charlie Kirk
Preso il presunto killer di Charlie Kirk

Trump non ha voluto vedere il video dell’omicidio

L'omicidio di Kirk ha toccato nel profondo Trump che lo considerava "come un figlio'', ha raccontato nell'intervista a Fox & Friends. Per l'inquilido della Casa Bianca Charlie era "un ragazzo brillante" che "mi ha aiutato con TikTok", sottolineando la sua importanza, viso che normalmente i repubblicani faticano a conquistare i giovani elettori. Trump si è rifiutato di guardare il video dell'omicidio, affermando che non voleva ricordare Kirk in quel modo, e di aver saputo che il video era "orribile".

Notizia in aggiornamento

