La vedova di Kirk: “Perdono l’assassino”. Ma Trump: “Assassinato da un mostro radicalizzato”

Roma, 22 settembre 2025 - Erica Kirk, vedova del defunto attivista MAGA Charlie Kirk, alla cerimonia funebre che si è tenuta in Arizona ha dichiarato di aver perdonato l'assassino di suo marito perché "è ciò che ha fatto Cristo" e perché è ciò che il defunto avrebbe fatto. "Mio marito Charlie voleva salvare i giovani uomini, proprio come quello che gli ha tolto la vita", ha detto la vedova Kirk. "Sulla croce, il nostro Salvatore disse: 'Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno!' Quel ragazzo, quel giovane uomo, io lo perdono!" ha detto, scoppiando in lacrime.

“Lo perdono perché è ciò che Cristo ha fatto ed è ciò che avrebbe fatto Charlie. La risposta all'odio non è l'odio. La risposta, come sappiamo dal Vangelo, è l'amore", ha aggiunto Erica Kirk dopo una pausa. K irk, alleato di Trump, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco mentre parlava durante un evento alla Utah Valley University il 10 settembre.

Gli Stati uniti sono una nazione in lutto dopo l'assassinio dell'attivista conservatore Charlie Kirk. Lo dichiarato il presidente Donald Trump ai funerali in Arizona, ai quali hanno partecipato oltre 200 persone. "Charles James Kirk - ha aggiunto - è stato orribilmente assassinato da un mostro radicalizzato e a sangue freddo per aver detto la verità che aveva nel cuore".

Donald Trump e Erika Kirk

