Europa, ultima fermata

Agnese Pini
Europa, ultima fermata
Esteri
Funerali Kirk
La vedova di Kirk: "Perdono l'assassino". Ma Trump: "Assassinato da un mostro radicalizzato"
22 set 2025
REDAZIONE ESTERI
La vedova di Kirk: “Perdono l’assassino”. Ma Trump: “Assassinato da un mostro radicalizzato”

Evento commemorativo in Arizona dopo l’omicidio dell’attivista Maga. La moglie Erica: “La risposta all’odio non è l’odio”. Il presidente Usa: siamo una nazione in lutto. Oltre 200mila persone ai funerali

La vedova di Kirk: “Perdono l’assassino”. Ma Trump: “Assassinato da un mostro radicalizzato”
Roma, 22 settembre 2025 - Erica Kirk, vedova del defunto attivista MAGA Charlie Kirk, alla cerimonia funebre che si è tenuta in Arizona ha dichiarato di aver perdonato l'assassino di suo marito perché "è ciò che ha fatto Cristo" e perché è ciò che il defunto avrebbe fatto. "Mio marito Charlie voleva salvare i giovani uomini, proprio come quello che gli ha tolto la vita", ha detto la vedova Kirk. "Sulla croce, il nostro Salvatore disse: 'Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno!' Quel ragazzo, quel giovane uomo, io lo perdono!" ha detto, scoppiando in lacrime. 

“Lo perdono perché è ciò che Cristo ha fatto ed è ciò che avrebbe fatto Charlie. La risposta all'odio non è l'odio. La risposta, come sappiamo dal Vangelo, è l'amore", ha aggiunto Erica Kirk dopo una pausa. Kirk, alleato di Trump, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco mentre parlava durante un evento alla Utah Valley University il 10 settembre.

Gli Stati uniti sono una nazione in lutto dopo l'assassinio dell'attivista conservatore Charlie Kirk. Lo dichiarato il presidente Donald Trump ai funerali in Arizona, ai quali hanno partecipato oltre 200 persone. "Charles James Kirk - ha aggiunto - è stato orribilmente assassinato da un mostro radicalizzato e a sangue freddo per aver detto la verità che aveva nel cuore".

TOPSHOT-US-POLITICS-TRUMP-KIRK-SHOOTING
Donald Trump e Erika Kirk

05:25
Oltre 200mila persone ai funerali

Sarebbero 200mila le persone che hanno assistito alla cerimonia funebre per Charlie Kirk nello stadio di Glendale, in Arizona, secondo quanto riportano i media statunitensi, che citano fonti del dipartimento di polizia. 

05:13
Trump: "Mostro radicalizzato ha derubato la nazione di un gigante"

 

Gli Stati uniti sono una nazione in lutto dopo l'assassinio dell'attivista conservatore Charlie Kirk. Lo dichiarato il presidente Donald Trump a una cerimonia commemorativa in Arizona. "L'America è una nazione in dolore, una nazione sotto shock e una nazione in lutto. Meno di due settimane fa, il nostro Paese è stato derubato di una delle luci più brillanti del nostro tempo, un gigante della sua generazione e, soprattutto, un marito, padre, figlio, cristiano e patriota devoto", ha detto il presidente americano. "Charles James Kirk - ha aggiunto - è stato orribilmente assassinato da un mostro radicalizzato e a sangue freddo per aver detto la verità che aveva nel cuore".

