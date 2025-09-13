Charlie Kirk, Fbi vuole scoprire se Tyler Robinson aveva dei complici. La vedova dell’attivista: “Non lascerò che l’eredità di mio marito muoia”

Roma, 13 settembre 2025 - Dopo la cattura di Tyler Robinson, il killer dell'attivista conservatore Charlie Kirk, gli agenti dell'Fbi si stanno concentrando sulle indagini per capire se il 22enne, avesse un complice. A mettere in allerta i federali è un filmato, ripreso da un interfono, che mostrava il sospettato discutere del tentato omicidio con qualcuno al telefono poco dopo l’attentato. Il video sarebbe stato consegnato alle autorità da persone residenti nei pressi della Utah Valley University, dove è avvenuto l'omicidio. Inoltre c'è la testimonianza del coinquilino di Robinson, che ha parlato all'Fbi dell'accout con il nome "Tyler" sull'app di messaggistica Discord del sospetto. Nei messaggi "Tyler" dichiarava la necessità di recuperare un fucile da un punto di consegna, lasciarlo in un cespuglio, sorvegliare l'area in cui il fucile era stato lasciato e di tenerlo avvolto in un asciugamano, come se qualcuno lo stesse aiutando.

Tyler Robinson sospettato dell'omicidio di Charlie Kirk

Nella notte ha commosso l'America una dichiarazione trasmessa in diretta da Erika Kirk, vedova di Charlie Kirk, che ha parlato per la prima volta dall'assassinio del marito. Erika è apparsa commossa ma determinata, iniziando a ringraziare le forze dell'ordine e i soccorritori, per poi assicurare la continuità con l'opera del marito: "Non lascerò mai che l'eredità di Charlie muoia". Sommersa dagli applausi ha promesso di fare di Turning Point USA, l'organizzazione fondata dal marito, "la cosa più grande che questa nazione abbia mai visto". Poi ha ricordatyo Charlie descrivendolo come "un marito perfetto, un padre amorevole e un patriota appassionato". "Charlie amava i suoi figli, amava me, amava l'America", ha detto con la voce rotta dall'emozione. La vedova Kirk ha pubblicato anche un post su Instagram con il video e la foto che la ritraggono seduta davanti alla bara del marito Charlie. In un filmato Erika Kirk bacia la mano del marito che giace nella bara in giacca e cravatta. Giovedì JD Vance è volato a Salt Lake City, nello Utah, per recuperare la bara di Kirk e trasportarla a Phoenix, in Arizona, dove vive la famiglia di Kirk, a bordo dell'aereo del vicepresidente, l'Air Force Two.

Più passano le ore e più si scopre su Tyler Robinson, ragazzo introverso, profondamente immerso nel mondo online, con in testa un mix di politica, videogiochi e meme in cui cercava rifugio, ha scritto la Cnn, ricostruendo il profilo del 22enne arrestato. Nato e cresciuto in un sobborgo dello Utah, Tyler Robinson andava bene a scuola, tanto da ottenere una borsa di studio al merito di 4 anni dalla Utah State University. Ma lasciò l'Università dopo solo un semestre, prendendosi un periodo di aspettativa per poi non tornarvi mai più. Chi indaga ora sta cercando di capire cosa sia successo negli anni successivi, cosa lo ha portato a compiere l'attentato. Le persone che conoscevano Robinson lo hanno descritto come un giovane timido e taciturno che al liceo sosteneva Donald Trump, come pure la sua famiglia. Le foto sui social media mostrano Tyler e i suoi fratelli con delle armi in pugno.

Finiranno nei guai i membri delle forze armate che hanno pubblicato post negativi o irridenti sui social media sull'omicidio dell'attivista, è l'ordine emesso dal segretario alla Difesa Pete Hegseth, che ha richiesto l'identificazione di qualsiasi membro dell'esercito che abbia "deriso" la morte di Kirk. Di conseguenza sarebbero diversi i militari sollevati dai loro incarichi a causa delle loro opinioni sul caso, ma non è stato reso noto quantii.