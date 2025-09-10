Charlie Kirk colpito a un comizio. Le preghiere di Trump e J.D. Vance per l’attivista conservatore

Washington, 10 settembre 2025 - Colpito da un proiettile all'improvviso mentre parlava alla folla, l'attivista statunitense Charlie Kirk, fondatore dell'associazione conservatrice Turning Point Usa, è stato raggiunto da un proiettile durante un suo evento alla Utah Valley University.

L'emittente "Nbc News" che dà la notizia riporta anche la testimonianza di diversi presenti che hanno sentito colpi da arma da fuoco provenire da un edificio nelle vicinanze, circa 20 minuti dopo l'inizio della presentazione di Kirk.

"Un singolo colpo è stato sparato nel campus verso un relatore ospite. La polizia sta indagando, il sospetto è in custodia", si legge in un alert della Utah Valley University (Uvu). Il sospetto non è uno studente e avrebbe sparato da circa 180 metri di distanza, una ventina di minuti dopo che Kirk aveva cominciato a parlare.

Il campus è in lockdown. I presenti hanno riferito di aver visto Kirk colpito vicino al collo. L'attivista è stato subito portato via dalla sua sicurezza, non si hanno notizie sul suo stato di salute.

Il Federal Bureau of Investigation (Fbi) ha dichiarato che sta seguendo da vicino la situazione alla Utah Valley University. Il direttore dell'agenzia, Kash Patel, in un post su X, ha scritto: "Le nostre preghiere sono con Charlie, con la sua famiglia e con tutte le persone coinvolte", ha aggiunto, sottolineando che gli agenti dell'Fbi saranno velocemente sul posto. Il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, ha invitato i cittadini a "pregare" per l'attivista. Anche Trump sotto choc: "Dobbiamo tutti pregare per Charlie Kirk, che è stato colpito. Un bravissimo ragazzo, dalla testa ai piedi. Dio lo benedica!".

Chi è Charlie Kirk

Charlie Kirk, 31 anni, nato ad Arlington Heights, Illinois, è una vera star sui social e conta più di sette milioni di follower su Instagram. E' anche autore e conduttore radiofonico statunitense molto amato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. La fama l'ha ottenuto con il Turning Point Usa, un'organizzazione studentesca conservatrice che promuove i principi del libero mercato e del governo limitato, da lui fondata e presieduta che può contare sulla presenza in oltre 3.500 scuole superiori e università negli Stati Uniti.

Kirk, dopo aver frequentato brevemente l'Harper College, ha lasciato gli studi per dedicarsi all'attivismo politico a tempo pieno, guadagnando considerazione tra i MAGA. Nel 2019 ha istituito Turning Point Action, braccio politico dell'organizzazione, e successivamente ha creato Turning Point Faith per mobilitare le comunità religiose su temi conservatori.

Conduce "The Charlie Kirk Show", un programma radiofonico conservatore, dove Trump è stato più volte ospite. Ha anche scritto dei libri come "Campus Battlefield". Kirk è un complottista NoVax, negazionista del cambiamento climatico, antiabortista, e di recente aveva criticato la concessione dei visti per le persone provenienti dall'India. Ha anche promosso teorie complottiste come l'idea del "marxismo culturale" ed è stato criticato i suoi contenuti antisemiti.