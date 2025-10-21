Champions League, 180 tifosi del Napoli arrestati a Eindhoven “per evitare disordini”

Roma, 21 ottobre 2025 – Circa 180 tifosi del Napoli sono stati arrestati nella notte nel centro di Eindhoven. Il folto gruppo di supporter partenopei si trovava nella città olandese in vista della partita di Champions League di stasera. Da quanto dichiarato da un portavoce della polizia locale, il fermo non è legato a disordini o risse avvenuti, ma sarebbe stato effettuato proprio per impedire che questi potessero accadere. A riportare le motivazioni è l'agenzia di stampa locale Anp, aggiungendo che non risultano che ci siano stati nemmeno scontri con i tifosi del Psv.

La polizia nederlandese ha descritto i tifosi del Napoli come un "gruppo numeroso" con una "certa atmosfera": gli agenti hanno chiesto ai tifosi di lasciare il centro città, ma le loro richieste sarebbero state ignorate. I tifosi sono quindi stati arrestati per violazione del regolamento comunale in materia di assembramenti e sono stati portati in autobus alla stazione di polizia di Mathildelaan, dove saranno interrogati. Alcune persone fermate non avrebbero i biglietti per la partita di Champions League.

Il sindaco di Eindhoven, Jeroen Dijsselbloem, aveva precedentemente istituito una zona di sicurezza ad alto rischio in visione della partita. Ciò consente alla polizia di effettuare perquisizioni preventive nel centro e in altri luoghi della città.