Champions, feste e saccheggi a Parigi. A Grenoble auto sulla folla: tre feriti

Parigi, 1 giugno 2025 - Nottata di festeggiamenti, ma anche di tensioni e incidenti a Parigi dopo il successo del Paris Saint-Germain per la conquista della Champions. Gli arresti sono stati almeno 131 e nel centro di Grenoble, nel sud della Francia, un'auto ha falciato la folla in festa in pieno centro, tre persone sono rimaste ferite.

Nella capitale gli Champs-Elysées sono stati invasi da supporter scatenati, sono stati saccheggiati alcuni negozi mentre la polizia tentava respingere la folla. Saccheggiato anche in un negozio di una nota catena di arredamento in una via adiacente. Un'auto è stata data alle fiamme. Altri punti caldi a Parigi sono stati i Grand Boulevard, la Bastiglia e i dintorni del Parco dei Principi. Disordini e scene di teppismo sono state segnalate anche nel centro di Pau, capoluogo dei Pirenei.

A Grenoble l'incidente più grave con una vettura lanciata sui tifosi festeggianti. Tre i feriti, di cui uno in prognosi riservata. Una Bmw a velocità sostenuta nonostante la folla in festa ha provato a fare inversione falciando quattro passanti, due ragazzi di 17 anni e due donne di 23 e 46 anni, tutti componenti della stessa famiglia. L'automobilista ha abbandonato l'auto dandosi alla fuga per evitare di essere linciato. Qualche minuto dopo si è arreso ad alcuni poliziotti. Escluso l'atto volontario, l'uomo avrebbe perso il controllo del veicolo.