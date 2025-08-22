Cerca di salvare la collega bloccata . Alpinista italiano muore a 7mila metri

Da giorni l’appello per il salvataggio di un’alpinista russa bloccata a settemila metri con una gamba rotta, su una montagna remota della catena del Tien Shan, il Pik Pobeda (7.439 metri), ‘Picco della Vittoria’ al confine tra Kirghizistan e Cina, rimbalzava fra gli scalatori. Luca Sinigaglia, alpinista milanese (di Melzo) di 49 anni che lavorava in una azienda di cyber security, non ci aveva pensato due volte ad andarle incontro. Ci era anche riuscito, ma ha perso la vita nel tentativo di soccorrerla.

Il 12 e 13 agosto, Sinigaglia e un alpinista tedesco avevano raggiunto la donna, Natalia Nagovitsyna, russa di 47 anni, e le avevano dato un sacco a pelo, un fornello, un po’ di cibo e una bombola di gas, elementi essenziali per la sua sopravvivenza. Esausti e sorpresi da venti di burrasca e visibilità zero, hanno trascorso la notte in montagna, e Sinigaglia ha riportato gravi congelamenti alle mani. In seguito, durante un secondo tentativo di soccorso il 15 agosto, sono rimasti intrappolati in una bufera di neve a 6.800 metri. Sinigaglia si è sentito male e un medico consultato via radio ha sospettato che soffrisse di edema cerebrale da alta quota, aggravato da ipotermia e congelamento. Il suo corpo è in una truna (una grotta di ghiaccio) scavata proprio mentre cercavano un riparo dalle temperature estreme. Sinigaglia era partito dall’Italia il 18 luglio. Il 23 aveva scalato il Pik Lenin, 7.134 metri nella catena del Pamir, poi si era spostato al Pobeda.

"Quello che ci consola è che lui se ne è andato cercando di salvare una vita. Luca era speciale con noi ma anche con gli amici. È stato un gesto che gli ha fatto onore e che purtroppo non gli ha permesso di tornare da noi. Stiamo facendo il possibile per il recupero, abbiamo smosso tutti i canali ufficiali", ha commentato la sorella Patrizia. Natalia Nagovitsyna è bloccata sulla montagna a 7.150 metri da ormai una settimana e le speranze di ritrovarla ancora in vita si stanno affievolendo ogni ora che passa. Vive in una tendina, è senza radio e i viveri stanno scarseggiando. Un sorvolo con drone il 19 agosto ha confermato che è ancora viva, spingendo a intensificare le operazioni di soccorso. Sinigaglia aveva provato per ben due volte a raggiungerla e sul Pik Pobeda continua la corsa contro il tempo. Altri tre soccorritori italiani sono stati ingaggiati da un’agenzia russa e kirghisa per provare il recupero con l’elicottero dell’alpinista russa. "Michele Cucchi e Manuel Munari, che sono miei stretti collaboratori nei soccorsi sull’Himalaya, assieme a Mario Sottile, in queste ore sono diretti a Biskek (la capitale kirghiza, ndr) dopo essere partiti questa mattina da Milano Malpensa - spiega Agostino Da Polenza fondatore del Comitato. È stato reperito un elicottero privato per tentare di salvare l’alpinista, molto dipenderà dalle condizioni meteo e ovviamente dalle autorizzazione che dovrebbero arrivare nelle prossime ore.

L’elicottero salirà in quota, stiamo parlando di oltre 7.000 metri, senza il peso superfluo. Nell’operazione cercheranno di recuperare anche l’alpinista italiano". Il Pik Pobeda fa parte delle cinque montagne di settemila metri dell’ex Unione Sovietica. Esiste anche un riconoscimento alpinistico, molto rinomato nell’ambiente e conosciuto come ‘Leopardo delle nevi’, per chi riesce a scalarle tutte e cinque.