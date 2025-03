“Le centrali nucleari sono dello Stato”, Zelensky chiude la porta a Trump

Roma, 20 marzo 2025 – “Le centrali nucleari appartengono al popolo ucraino”. Non lascia alcun margine di dialogo sulla questione il presidente Volodymyr Zelensky, all’indomani della telefonata con Donald Trump, che, una volta sospeso l’accordo sulle terre rare, si è proposto di contribuire alla sicurezza di Kiev controllando le centrali elettriche e nucleari del Paese. Trump ha affermato che gli Stati Uniti "potrebbero essere molto utili nella gestione di tali impianti con la loro competenza in materia di elettricità e servizi di pubblica utilità". Ipotesi subito respinta da Zelensky: “Se (Zaporizhia) non appartiene all'Ucraina, non funzionerà per nessuno”.

Telefonata fra Trump e Zelensky

"Oggi abbiamo 15 reattori nucleari in funzione. Tutto questo appartiene al nostro Stato", ha ribadito il presidente ucraino durante una conferenza stampa congiunta a Oslo con il primo ministro norvegese Jonas Gahr Store.

Sempre in merito alla centrale nucleare di Zaporizhia, Zelensky ha chiarito che il riavvio completo della centrale nucleare di Zaporizhia occupata dai russi potrebbe richiedere "due" anni, o addirittura "due anni e mezzo". Questa evidenza presupporrebbe che la Russia restituisse non solo il sito, ma anche le infrastrutture vicine necessarie al suo funzionamento e ritiri le sue truppe dalla zona. Secondo il presidente ucraino, la centrale elettrica è l'unica infrastruttura interessata da un'eventuale acquisizione delle infrastrutture energetiche ucraine da parte degli Stati Uniti e la sua energia sarebbe essenziale. "Ne abbiamo bisogno?" "Per il popolo, sì, anche per l'Europa", ha assicurato. Ha inoltre sottolineato l'importanza della presenza di personale ucraino nell'impianto, necessaria per garantirne la sicurezza "per il mondo intero".

L'Ucraina, dunque, non "discuterà" il trasferimento agli Stati Uniti della proprietà delle sue centrali nucleari, compresa quella di Zaporizhzhia occupata dai russi. "Si tratta di centrali nucleari di proprietà statale, non di proprietà privata in Ucraina", ha specificato Zelensky. "Se gli americani vogliono prendere la centrale dai russi e vogliono investire lì e modernizzarla, è una questione completamente diversa. Siamo disponibili a discuterne, ma la questione della proprietà non l'abbiamo sicuramente discussa con il presidente Trump", ha concluso Zelensky. Se per il tycoon la gestione delle centrali nucleari ucraine potrebbe rappresentare una forma di garanzia di sicurezza, resta da capire in che modo Washington gestirebbe o acquisterebbe gli impianti.